Sytuacja, w której służby weszło do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku po fałszywym alarmie o pożarze, wywołała powszechne oburzenie. Przypomnijmy, że wcześniej miała miejsce cała seria podobnych fałszywych alarmów i związanych z nimi interwencji służb wobec mediów, ale stanowczej reakcji państwa w tym przypadku nie było. Tymczasem teraz dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominiki Wielowieyska postanowiła… bronić w tej sprawie rząd Tuska. Użyła wprost kuriozalnego porównania.
Red. Dominika Wielowieyska uznała za zasadne porównanie wejścia służb do rodzinnego domu prezydenta Karola Nawrockiego - po całej serii fałszywych alarmów dotyczących konserwatywnych mediów i polityków oraz innych osób związanych z prawicą w poprzednich tygodniach - z tym, że… za czasów PiS ktoś rzucał kamieniami w mieszkanie Michała Tuska, syna obecnego premiera. To oczywiście również była naganna sytuacja, ale kompletnie nieporównywalna do tego, co ma miejsce obecnie.
PiS oburza się, że państwo nie zapewnia bezpieczeństwa rodzinie prezydenta w związku z fałszywym alarmem o pożarze. Dla pełnego obrazu: za rządów PiS doszło do ataku na mieszkanie Michała Tuska. Sprawcy rzucali kamieniami, wybijając szyby okienne. W mieszkaniu była rodzina Michała Tuska, w tym wnuki Donalda Tuska. Sprawcy nie ponieśli kary
— argumentowała Dominika Wielowieyska, starając się bronić ekipy Donalda Tuska po jej wczorajszej totalnej kompromitacji.
I jeszcze jedno: za rządów PiS zhakowano skrzynkę Michała Dworczyka, służby nadzorowane przez PiS nie znalazły sprawców
— dodała.
O czym „zapomniała” Wielowieyska?
Wielowieyska „zapomniała” chyba, że do rodzinnego domu prezydenta wszedł nie kto inny, a podległe Marcinowi Kierwińskiemu służby. Poza tym był to dalszy element całej sekwencji fałszywych alarmów dotyczących szeroko rozumianego środowiska konserwatywno-prawicowego, niedawno miała miejsce kuriozalna interwencja także w siedzibie Telewizji wPolsce24. Wówczas stanowczej reakcji państwa nie było - teraz ekipa Tuska płaci za to poważną cenę polityczną.
