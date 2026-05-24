Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oskarżył rząd o eskalację politycznych prowokacji i przekraczanie kolejnych granic po akcji służb w mieszkaniu w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes PiS podkreślił, że „ta władza to zło w czystej postaci”.
Od pewnego czasu trwa seria fałszywych zgłoszeń na policję, po których miały miejsce kuriozalne interwencje służb między innymi w siedzibie Telewizji wPolsce24 czy w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Policja na tej zasadzie interweniowała również w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem fałszywe zgłoszenie dotyczyło… mieszkania w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Według relacji rzecznika prezydenta służby weszły do niego, wyważając drzwi.
Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować
— poinformował na platformie X Rafał Leśkiewicz.
„Ta władza to zło w czystej postaci!”
Teraz głos w sprawie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Zawsze gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody: prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin. Kolejna granica została przekroczona: zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Próbowali to wyśmiewać. Cały czas testują, jak daleko mogą się posunąć. Na szczęście to ich ostatnie półtora roku. Ta władza to zło w czystej postaci! Odpowiedzią powinna być integracja wszystkich sił patriotycznych wokół tych, którzy pokazali, że potrafią dobrze rządzić
— napisał.
