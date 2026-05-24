Generał brygadier Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na platformie X wyjaśnił, że w sprawie wejścia funkcjonariuszy Straży Pożarnej do mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego dokonano ewidentnego błędu. „Nie leci z nami pilot” - ocenił były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Wczorajsze wejście funkcjonariuszy Straży Pożarnej do rodzinnego domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku po fałszywym alarmie o pożarze, wywołało powszechną falę oburzenia w Polsce - podczas akcji wyważono drzwi mieszkania. Andrzej Bartkowiak, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podkreślił, że w takiej sytuacji PSP powinna mieć wcześniej informacje na temat tego, w czyim mieszkaniu interweniuje.
Mijają kolejne godziny i już wiemy, że to miejsce jest rodzinnym mieszkaniem Prezydenta RP. Czy te wyjaśnienia, które słyszymy mnie przekonują…? Nie do końca… Przecież można sprawdzić kogo jest to mieszkanie… Przecież można zapytać sąsiadów itp. itd. Ja w odróżnieniu od wielu komentujących jeździłem na takie akcje i wiem, jak to działa. Nie wolno dziś atakować funkcjonariuszy, ale widać ewidentnie, że system przestał działać… Nie widać końca tej degrengolady. Trzymajmy się
— wskazał.
„Nie leci z nami pilot”
Zamieścił też drugi wpis.
Kolejne zgłoszenie na różne adresy, kolejne wejścia do domów! Teraz do Prezydenta! Ktoś to ogarnia! Ktoś nad tym panuje!? Nie leci z nami pilot. To jasne, że w MSWiA nikt nie ogarnia! Weźcie się do pracy na litość Boską… Niech żyje Polska! Trzymajcie się
— napisał.
