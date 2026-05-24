Wczoraj funkcjonariusze Straży Pożarnej wyważyli drzwi i weszli do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym alarmie o pożarze. To sytuacja tak bardzo bulwersująca, że natychmiastowo zareagował na nią nawet premier Donald Tusk, pilnie zwołując odprawę rządu w tej sprawie. Tymczasem dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński uznał za zasadne, by w tej sytuacji drwić z prezydenta Nawrockiego!
Moim zdaniem SOP powinien chronić każdy lokal, w którym Nawrocki przebywał dłużej niż 24 godziny
— kpił sobie z prowokacji Bartosz T. Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.
Z kawalerką pana Jerzego włącznie
— dodał, nawiązując do tematu, przy pomocy którego część mediów starała się „spalić” kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
Nawet Tusk i Kierwiński przejęli się sprawą
Warto zaznaczyć, że sprawę akcji służb w domu rodzinnym prezydenta za poważną uznali nawet najważniejsi przedstawiciele obecnej władzy, premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński, zapowiadając konkretne działania w tej sprawie. Jak widać, Bartosz T. Wieliński w tej kwestii ma jednak zupełnie inną opinię.
