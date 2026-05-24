Nalot na dom bliskich prezydenta. Cenckiewicz ma dwa wnioski na temat Kierwińskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Premier Donald Tusk i minister Marcin Kierwiński / autor: PAP/Radek Pietruszka
Premier Donald Tusk i minister Marcin Kierwiński / autor: PAP/Radek Pietruszka

Prof. Sławomir Cenckieiwcz, były szef BBN, ocenia, że rozmowy z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim o kwestiach bezpieczeństwa prezydenta Karola Nawrockiego, nie są, delikatnie mówiąc, najlepszym pomysłem. „Ogłaszał publicznie, że prezydent Polski jest ‘zdrajcą’ i jest na ‘kursie kolizyjnym z polskim interesem narodowym’” - przypomniał historyk, zwracając uwagę, że z takich wypowiedzi Kierwińskiego można wyciągnąć dwa wnioski dotyczące jego podejścia do bezpieczeństwa głowy państwa.

Choć naloty służb na konserwatywne redakcje, a nawet mieszkania dziennikarzy nie spotkały się z poważną reakcją władz, to po „włamie” do domu bliskich prezydenta Karola Nawrockiego koalicja 13 grudnia już nie mogła sprawy przemilczeć ani wykpić. Czy jednak Marcin Kierwiński - choć jest przecież ministrem spraw wewnętrznych i administracji - to na pewno osoba, która gwarantuje, że we właściwy sposób zatroszczy się o bezpieczeństwo głowy państwa? Zwłaszcza w świetle licznych wypowiedzi szefa MSWiA, w których Kierwiński zarzucał prezydentowi Nawrockiemu m.in. działanie na szkodę kraju?

Cenckiewicz o Kierwińskim

Na tę sprawę zwrócił uwagę prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN.

Negocjowanie z Marcinem Kierwińskim kwestii bezpieczeństwa osobistego Pana Prezydenta Karola Nawrockiego jest nie tylko błędem, ale i stratą czasu! Szanowni Państwo, szef MSWiA ogłaszał publicznie, że Prezydent Polski jest „zdrajcą” i jest na „kursie kolizyjnym z polskim interesem narodowym”!

— napisał na portalu X historyk.

Cenckiewicz dodał następnie, że „jeśli ktoś ma taki pogląd na temat prezydenta RP”, to można wyciągnąć z tego dwa wnioski.

1. Nie może skutecznie dbać o bezpieczeństwo Głowy Państwa

2. Wysyła służbom podległym sygnał, że Prezydent nie zasługuje na skuteczną ochronę skoro jest „zdrajcą” wojska i służb oraz działa niezgodnie z interesem narodowym!

Przed chwilą przeglądałem jego wpisy! Przerażające (sami sprawdźcie zresztą)

— podsumował.

Skandaliczne wpisy szefa MSWiA

Cenckiewicz załączył dwa wpisy Kierwińskiego - oba z marca tego roku:

Od wczoraj prezydent Nawrocki jest na ostrym kursie kolizyjnym z polskim interesem narodowym.

Prezydent Nawrocki zdradził polskie wojsko, polskich policjantów, strażników granicznych i polski interes narodowy. Hańba

Czytaj także

X/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych