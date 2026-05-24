Prof. Sławomir Cenckieiwcz, były szef BBN, ocenia, że rozmowy z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim o kwestiach bezpieczeństwa prezydenta Karola Nawrockiego, nie są, delikatnie mówiąc, najlepszym pomysłem. „Ogłaszał publicznie, że prezydent Polski jest ‘zdrajcą’ i jest na ‘kursie kolizyjnym z polskim interesem narodowym’” - przypomniał historyk, zwracając uwagę, że z takich wypowiedzi Kierwińskiego można wyciągnąć dwa wnioski dotyczące jego podejścia do bezpieczeństwa głowy państwa.
Choć naloty służb na konserwatywne redakcje, a nawet mieszkania dziennikarzy nie spotkały się z poważną reakcją władz, to po „włamie” do domu bliskich prezydenta Karola Nawrockiego koalicja 13 grudnia już nie mogła sprawy przemilczeć ani wykpić. Czy jednak Marcin Kierwiński - choć jest przecież ministrem spraw wewnętrznych i administracji - to na pewno osoba, która gwarantuje, że we właściwy sposób zatroszczy się o bezpieczeństwo głowy państwa? Zwłaszcza w świetle licznych wypowiedzi szefa MSWiA, w których Kierwiński zarzucał prezydentowi Nawrockiemu m.in. działanie na szkodę kraju?
Cenckiewicz o Kierwińskim
Na tę sprawę zwrócił uwagę prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN.
Negocjowanie z Marcinem Kierwińskim kwestii bezpieczeństwa osobistego Pana Prezydenta Karola Nawrockiego jest nie tylko błędem, ale i stratą czasu! Szanowni Państwo, szef MSWiA ogłaszał publicznie, że Prezydent Polski jest „zdrajcą” i jest na „kursie kolizyjnym z polskim interesem narodowym”!
— napisał na portalu X historyk.
Cenckiewicz dodał następnie, że „jeśli ktoś ma taki pogląd na temat prezydenta RP”, to można wyciągnąć z tego dwa wnioski.
1. Nie może skutecznie dbać o bezpieczeństwo Głowy Państwa
2. Wysyła służbom podległym sygnał, że Prezydent nie zasługuje na skuteczną ochronę skoro jest „zdrajcą” wojska i służb oraz działa niezgodnie z interesem narodowym!
Przed chwilą przeglądałem jego wpisy! Przerażające (sami sprawdźcie zresztą)
— podsumował.
Skandaliczne wpisy szefa MSWiA
Cenckiewicz załączył dwa wpisy Kierwińskiego - oba z marca tego roku:
Od wczoraj prezydent Nawrocki jest na ostrym kursie kolizyjnym z polskim interesem narodowym.
Prezydent Nawrocki zdradził polskie wojsko, polskich policjantów, strażników granicznych i polski interes narodowy. Hańba
