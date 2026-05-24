Premier Donald Tusk zaatakował polityków, którzy są oburzeni bezradnością państwa wobec niebezpiecznych prowokacji wymierzonych już nie tylko w niezależne media, ale także w prezydenta Karola Nawrockiego. „To już nie głupota. To obrażanie inteligencji Polaków” - odpowiedział mu Przemysław Czarnek, kandydat PiS na prezydenta.
W Polsce rządzonej przez koalicję 13 grudnia po fałszywych zgłoszeniach doszło do licznych bulwersujących nalotów służb na lokale mediów prawicowych (w tym telewizji wPolsce24), a także konserwatywnych dziennikarzy i polityków.
Dotychczas sprawy te były wyszydzane przez rządzących, ale teraz kolejna granica została przekroczona. Doszło bowiem do siłowego wejścia straży pożarnej do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
Atak Tuska
Sprawa wywołała oburzenie opinii publicznej, które teraz wykpić próbował premier Donald Tusk.
Nazywać interwencję straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia „brutalnym atakiem służb na prezydenta” to skrajny cynizm lub skrajna głupota. Kompromitujecie się
— napisał, oznaczając Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Boguckiego.
„Obrażanie inteligencji Polaków”
Wpis Tuska wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Wielce skompromitowany premierze Donaldzie Tusku - udawać „greka” od dwóch tygodni w obliczu agresji wobec dziennikarzy, a ostatnio także rodziny prezydenta, to już nie głupota. To obrażanie inteligencji Polaków, ale… niech pan nie przestaje. Polacy widzą to wszystko coraz lepiej
— wskazał Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, były minister edukacji i nauki.
A teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby w 2021 roku strażacy wyważyli drzwi do mieszkania członków rodziny D. Tuska… Wystarczy przypomnieć reakcje B. Budki i P. Wojtunika na podszywacza, który prześladował ich bliskich. Panie Tusk: to jest kompromitacja nadzoru nad służbami i niczym pan tego nie przykryje
— zauważył Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł PiS.
Ciekawe co by on i jego klakierzy pisali, gdyby w ten sam sposób służby weszły do mieszkania jego rodziny za rządów Prawa i Sprawiedliwości
— napisał Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
To Pan się kompromituje od blisko 2,5 roku.
— zauważył Alvin Gajadhur, doradca prezydenta RP Karola Nawrockiego, były Główny Inspektor Transportu Drogowego, były minister infrastruktury.
Pan Tusk w furii. Funkcja premiera kraju go przerasta.
— zauważyła Joanna Lichocka, posłanka PiS.
Kompromituje się przede wszystkim pan. Ataki mają miejsce od ponad tygodnia, dalej nie wykryliście sprawców, a pan pisze o czyjejś kompromitacji. Wstyd.
— napisał Michał Cichy, polityk Konfederacji.
Premier dużego, europejskiego kraju serię najść do PRYWATNYCH mieszkań polityków i dziennikarzy (tylko prawej strony co ciekawe), a teraz wejście z drzwiami do mieszkania rodzinnego prezydenta RP sprowadza do… „interwencji straży pożarnej”. Cynizm, czy naiwność?
— pytał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Poważne państwo terroryzowane przez anonimowe telefony. 20. gospodarka świata, potęga flanki wchodniej - ahh z takim zarządzaniem to z nas świat będzie drwić i nic więcej. Wy się do tego po prostu nie nadajecie
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Przypomnę, że część polityków obecnego rządu naśmiewało się z ataków na Republikę, wPolsce czy profesora Cenckiewicza. Śmiało się od dwóch tygodni, zamiast podjąć konkretne działania wobec osoby/osób, które destabilizują państwowy system bezpieczeństwa. Wejścia do domu rodzinnego prezydenta już nie da się wyśmiać, więc jest reakcja. Ale spóźniona o co najmniej 2 tygodnie. Trzeba było działać, a nie insynuować obyczajówki
— podkreślił Bartłomiej Wypartowicz, dziennikarz portalu Defence24.
