Doniesienia o tym, że rząd Donalda Tuska doprowadził do przekazania Ukrainie bardzo drogie i deficytowe pociski do systemu Patriot, wywołały ogromną burzę w sieci i falę krytyki ze strony polityków opozycji. W tej sytuacji wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował się na próbę odwrócenia narracji i poinformował, że zlecił odtajnienie „wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026”. Nakazał tez SKW „zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych”. Sęk w tym, że tę informację przekazał już w połowie czerwca analityk wojskowy i youtuber, który jest kojarzony jako sympatyk obecnej władzy!
Władysław Kosiniak-Kamysz nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, czy faktycznie Polska przekazała niedawno Ukrainie kluczowe dla Polski i niezwykle drogie pociski do systemów Patriot. Zamiast tego przystąpił do ataku na poprzedników politycznych.
Po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele
— poinformował na X Kosiniak-Kamysz.
O każdej donacji informowany jest prezydent – obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda
— dodał.
Szef MON zasygnalizował, że chce, by służby dowiedziały się, kto przekazał opinii publicznej informację kompromitującą rząd Donalda Tuska.
Poleciłem także SKW zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Działamy w warunkach wojny przy naszej granicy, każdorazowe działanie przeciw polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków - panie Mariusz Błaszczak, już raz Pan to zrobił. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety. We wszystkich swoich działaniach zawsze kieruje się interesem bezpieczeństwa Polek i Polaków
— zapowiedział.
„Panie ministrze, ułatwię zadanie SKW”
Sęk w tym, że jeśli chodzi o przekazanie Patriotów na Ukrainie, to już w połowie czerwca publicznie pisał o tym na X Jarosław Wolski, analityk wojskowy kojarzony jako sympatyzujący z obecną władzą.
Panie ministrze, ułatwię zadanie SKW. Informacje o przekazaniu na Ukrainę pocisków do Patriotów już w kwietniu publikował przyjazny Wam youtuber, którego zatrudniacie w PGZ. Powtórzył to info 3 lipca. Minister Mariusz Błaszczak w przeciwieństwie do niego zadawał jedynie pytania, oczekując od Was odpowiedzi
— zauważył Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS. Polityk PiS napisał o przekazaniu informacji w kwietniu, jednak na zamieszczonym przez niego zdjęciu wpisu widać, że komentarz Jarosława Wolskiego na ten temat został zamieszczony 15 czerwca tego roku.
Nawet teraz (jesień 2025) w sytuacji naprawdę podbramkowej potrafimy poratować SZU przekazując jakże cenne nieliczne rakiety PAC-3MSE do Patriotów
— pisał już 15 czerwca na platformie X Jarosław Wolski, analityk wojskowy.
Po co zatem Władysław Kosiniak-Kamysz angażuje kontrwywiad wojskowy do zbadania czegoś, co jest publicznie jasne?
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764277-kompromitacja-szefa-mon-angazuje-skw-a-ujawnil-to-youtuber
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