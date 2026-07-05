„W tej formacji są ludzie, którzy są pozbawieni jakiegokolwiek poczucia moralnego. Oni są poza kulturą, która leży u podstaw całego naszego porządku we wszystkich krajach cywilizowanych. To coś niezwykle niepokojącego” - mówił o Koalicji Obywatelskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
W Kłodzku odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w ramach cyklu #PrzebudzeniePL. Wydarzenie poświęcono licznym aferom rządu koalicji 13 grudnia. Wybór Kłodzka nie był przypadkowy. To tutaj doszło do szokującej afery pedofilsko-zoofilskiej w szeregach KO.
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Podeptane zasady
Podczas konwencji głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Te ziemie to jest polska racja stanu. Mówił o tym mój świętej pamięci brat i mówię o tym ja. Musimy zrobić wszystko, by Polska rosła. Żeby tak się działo, musi być w Polsce dobry rząd. Te wybory, które są przed nami to wybory o to, czy będziemy mieli w naszej ojczyźnie dobry rząd. Tylko taki poradzi sobie z trudną sytuacją
— wskazał.
Dlaczego jesteśmy akurat tu? Dobry rząd to dobrzy ludzie. Żeby Polska się rozwijała, potrzebni są dobrzy ludzie. A tu doszło do wydarzeń, które pokazały, że w szeregach tej formacji, które jest u władzy, są ludzie źli i ludzie bardzo źli. Ludzie, którzy swoim działaniem odrzucili najbardziej elementarne zasady uczciwości i przyzwoitości, zasady naszej kultury. Podeptali je w sposób niesłychanie brutalny. Zostali ukarani, choć jeden z tych wyroków wydaje się zbyt łagodny
— podkreślił.
Brak poczucia moralnego
Prezes PiS zwrócił uwagę na afery rządu KO.
To, co się tu wydarzyło, zdarzyło się w innym wydaniu także w Warszawie w Szpitalu Południowym. W tym szpitalu doszło nie tylko do nadużyć finansowych, (…) ale doszło także do czegoś, co jest złamaniem najbardziej podstawowych zasad – do bezczeszczenia zwłok. Można powiedzieć, że między tymi wydarzeniami jest pewien związek. W jednym i drugim wypadku wiele osób musiało o tym wiedzieć
— podkreślił.
W tej formacji są ludzie, którzy są pozbawieni jakiegokolwiek poczucia moralnego. Oni są poza kulturą, która leży u podstaw całego naszego porządku we wszystkich krajach cywilizowanych. To coś niezwykle niepokojącego. W jakiejś mierze pokazującego, jaka to jest formacja. Całe to zwlekanie z reakcją, ospałe działania prokuratury, bezczelność pokazana przez tego młodego człowieka – to wszystko przeraża
— mówił.
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Rekomendacja Czarnka
Podczas swojego wystąpienia prezes PiS żartobliwie zachwalał kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.
Przemysław Czarnek to człowiek o zdecydowanych poglądach. I ma piękne imię. Przemek. Lepiej mówić po imieniu, jak ktoś ma takie zwykłe nazwisko jak ja - Kaczyński. To imię brzmi lepiej
— zażartował.
as/DoRzeczy.pl/Niezalezna.pl/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764273-szokujace-afery-ko-prezes-pis-na-konwencji-oni-sa-poza-kultura
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