Afera w szpitalu zatopi rząd Tuska? Ciekawy sondaż!

Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie co trzeci Polak ma do rządu Donalda Tuska stosunek gorszy niż przed wybuchem skandalu. To wynik sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”, gdzie 36,2 proc. respondentów wskazało, że jego ocena obecnych władz pogorszyła się w związku z aferą. Zasadniczo jednak sprawa „saloników dla VIP” i innych szokujących historii z Warszawy nie zmieniła stosunku Polaków do rządu.
Wielu zastanawiało się, czy afera w warszawskim Szpitalu Południowym zatopi rząd Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia. Na ile zmienił się stosunek Polaków do ekipy sprawującej władzę w naszym kraju po skandalicznych historiach ze stolicy? Sprawdziła to sondażownia SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej”.
Jak zmieniła się opinia Polaków o rządzie?
Respondentom zadano pytanie, czy afera w Szpitalu Południowym wpłynęła na ich stosunek do rządu.
4,8 proc. ankietowanych odpowiedziało: „tak, jest on teraz bardziej pozytywny”. Swoją opinię o rządzie zmieniło na gorszą 36,2 proc. respondentów. Najwięcej, bo 46,5 proc. badanych po aferze szpitalnej nie zmieniło swojego stosunku do obecnych władz.
12,5 proc. respondentów nie słyszało o tej aferze.
Kto najbardziej pogorszył swoją opinię o rządzie?
Interesująca jest tutaj szczególnie jedna grupa wiekowa.
Co trzeci Polak ma po wybuchu afery gorszy stosunek do rządu, a stosunek niemal połowy Polaków do rządu nie zmienił się. Co dziesiąty Polak nie słyszał o aferze
— podkreśla „Rzeczpospolita”.
Okazuje się, że najczęściej (42 proc.) na pogorszenie swojego stosunku do rządu Tuska po aferze w Szpitalu Południowym wskazywali badani między 25. a 34. rokiem życia.
Rp.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764231-afera-w-szpitalu-zatopi-rzad-tuska-ciekawy-sondaz
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