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Kapela nagrał teledysk w... Szpitalu Południowym. Podziękował Trzaskowskiemu

  • Polityka
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autor: YouTube/Jaś Kapela
autor: YouTube/Jaś Kapela

Afera, która wybuchła w Warszawskim Szpitalu Południowym, trafiła nie tylko na pierwsze strony gazet, portali internetowych, czy do głównych serwisów informacyjnych w telewizji, ale zajęli się nią również dotowani przez państwo artyści! Okazuje się, że szybka kariera Dawida Kacprzyka zainspirowała Jasia Kapelę, który nie tylko napisał piosenkę na ten temat, ale nagrał także teledysk!

Tego wszystkiego jednak by nie było, gdyby oczywiście nie Kacprzyk, ale i Rafał Trzaskowski, któremu Kapela dziękuje w opisie.

Dziękuję ‪Rafałowi Trzaskowskiemu za udostępnienie poczekalni w Szpitalu Południowym

— czytamy.

Niedawno informowaliśmy, że ochrona Szpitala Południowego wyrzuciła Kapelę i towarzyszącą mu ekipę ze Szpitala Południowego w czasie nagrywania teledysku. Okazuje się jednak, że stypendyście minister kultury Marty Cienkowskiej - dostał pieniądze z resortu na tworzenie musicalu o aborcji - sporo materiału udało się nagrać.

Piosenka Kapeli

Dzieło” Kapeli składa się z trzech zwrotek, w których autor naśmiewa się z Koalicji Obywatelskiej i sytuacji w Szpitalu Południowym.

Gdy dopadnie cię katarek lub zaboli paluszek,

szpital południowy to najlepszy kierunek

— śpiewa Kapela.

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kk/YouTube/Jaś Kapela

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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