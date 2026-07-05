Chociaż koalicja 13 grudnia rządzi niespełna trzy lata, to już doprowadziła do ogromnej liczby afer. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali dzisiaj w różnych mediach listę 101 afer Koalicji Obywatelskiej.
Opinia publiczna jest zszokowana kolejnymi skandalami, które wychodzą w związku z aferą Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym. To jednak jedynie wierzchołek góry lodowej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali dzisiaj w mediach listę 101 afer rządu koalicji 13 grudnia. To, jak długa jest wspomniana lista, jest wręcz szokujące.
101 afer
W akcji wzięła udział posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk w programie TVP Info w likwidacji.
Tu 101 afer Koalicji Obywatelskiej. Zoofilia, pedofilia, nekro-handel. Minister powiedział, że nie będzie nic z tym robił, bo ja miałam interwencję poselską, pan minister powiedział, że nic nie będzie robił, bo to nie są jego kompetencje
— wskazała.
Zespoły prokuratorskie
Listę w programie Polsat News zaprezentował także europoseł PiS Patryk Jaki.
To jest rulon, który pokazuje ponad 100 afer Platformy Obywatelskiej. My dzisiaj organizujemy specjalną afer w Kłodzku, nie przez przypadek w Kłodzku, bo chcemy pokazać, jak będziemy rozliczać Platformę Obywatelską, bo nie tylko kryją tę aferę, ale kryją również aferę pedofilską i to jest najbardziej obrzydliwe
— wskazał.
W związku z tym jedną z pierwszych naszych decyzji, jak dojdziemy do władzy, będzie powołanie specjalnych zespołów prokuratorskich, które zajmą się aferami pedofilskimi, dlatego że dość już krycie tych wszystkich skandali. Dzieci w sposób szczególny powinny być chronione
— zapewnił.
Dokument w TVN24 przedstawił także poseł PiS Marcin Horała.
Konferencja w Kłodzku
Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski zapowiedział, że prezentacje listy to zapowiedź konferencji partii w Kłodzku.
Nasi posłowie dziś z ważnym przekazem w porannych programach! A wielki finał o 14:30 w Kłodzku z udziałem Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Pana prof. Przemysława Czarnka! — zaznaczył.
Bądźcie z nami – pokażemy skalę oszustwa tego rządu oraz to, że PiS ma pomysł na to, jak naprawić Polskę po rządach obecnej koalicji!
— wskazał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764241-101-afer-w-niespelna-trzy-lata-pis-prezentuje-liste-ko
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