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101 afer KO w niespełna trzy lata! Zaskakująca akcja posłów PiS w mediach. Rozwinęli długie listy

  • Polityka
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autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Chociaż koalicja 13 grudnia rządzi niespełna trzy lata, to już doprowadziła do ogromnej liczby afer. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali dzisiaj w różnych mediach listę 101 afer Koalicji Obywatelskiej.

Opinia publiczna jest zszokowana kolejnymi skandalami, które wychodzą w związku z aferą Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym. To jednak jedynie wierzchołek góry lodowej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali dzisiaj w mediach listę 101 afer rządu koalicji 13 grudnia. To, jak długa jest wspomniana lista, jest wręcz szokujące.

101 afer

W akcji wzięła udział posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk w programie TVP Info w likwidacji.

Tu 101 afer Koalicji Obywatelskiej. Zoofilia, pedofilia, nekro-handel. Minister powiedział, że nie będzie nic z tym robił, bo ja miałam interwencję poselską, pan minister powiedział, że nic nie będzie robił, bo to nie są jego kompetencje

— wskazała.

Zespoły prokuratorskie

Listę w programie Polsat News zaprezentował także europoseł PiS Patryk Jaki.

To jest rulon, który pokazuje ponad 100 afer Platformy Obywatelskiej. My dzisiaj organizujemy specjalną afer w Kłodzku, nie przez przypadek w Kłodzku, bo chcemy pokazać, jak będziemy rozliczać Platformę Obywatelską, bo nie tylko kryją tę aferę, ale kryją również aferę pedofilską i to jest najbardziej obrzydliwe

— wskazał.

W związku z tym jedną z pierwszych naszych decyzji, jak dojdziemy do władzy, będzie powołanie specjalnych zespołów prokuratorskich, które zajmą się aferami pedofilskimi, dlatego że dość już krycie tych wszystkich skandali. Dzieci w sposób szczególny powinny być chronione

— zapewnił.

Dokument w TVN24 przedstawił także poseł PiS Marcin Horała.

Konferencja w Kłodzku

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski zapowiedział, że prezentacje listy to zapowiedź konferencji partii w Kłodzku.

Nasi posłowie dziś z ważnym przekazem w porannych programach! A wielki finał o 14:30 w Kłodzku z udziałem Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Pana prof. Przemysława Czarnka! — zaznaczył.

Bądźcie z nami – pokażemy skalę oszustwa tego rządu oraz to, że PiS ma pomysł na to, jak naprawić Polskę po rządach obecnej koalicji!

— wskazał.

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as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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