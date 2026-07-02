Afera Żurka! Milion dla fundacji poseł Lewicy. W tle Jagielska

Ministerstwo sprawiedliwości przyznało ponad milion złotych z Funduszu Sprawiedliwości stowarzyszeniu, które założyła posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic - podało Radio Maryja. Organizacja m.in. wspiera kobiety w dostępie do aborcji. Wspierała Gizelę Jagielską, lekarkę, która zasłynęła zabiciem nienarodzonego dziecka zastrzykiem w dziewiątym miesiącu ciąży.
Konkretnie mowa jest o Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry. Jego prezesem do lipca zeszłego roku była posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.
BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej
— można przeczytać na stronie stowarzyszenia.
Promocja aborcji
Jednak istotnym elementem działania wspomnianego stowarzyszenia jest też promocja aborcji. Przypomnijmy, że w Polsce, poza kilkoma szczególnymi wypadkami, jest ona nielegalna.
Bezpieczna i legalna aborcja jest kluczowym elementem zdrowia reprodukcyjnego i praw kobiet. Każda osoba ma prawo do decydowania o swoim ciele i swojej ciąży
— podkreślono we wpisie BABY z maja 2025 roku. Wymieniono przypadki, gdy aborcja w Polsce jest legalna, to zagrożenie życia lub zdrowia kobiety, a także ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. We wpisie pojawia się jednak de facto zachęta do łamania prawa!
Masz również możliwość aborcji farmakologicznej w domu – w podstawowym dawkowaniu zalecana do 12. tygodnia ciąży. Kobieta nigdy nie jest karana za przerwanie własnej ciąży
— napisano w artykule. Tu już nawiązanie do aborcji na życzenie, która nie jest legalna, a którą bardzo chciałyby wprowadzić w Polsce Lewica i Koalicja Obywatelska.
Właśnie to stowarzyszenie ma dostać z resortu Żurka, a konkretnie z tak atakowanego przez obecną władzę Funduszu Sprawiedliwości, dokładnie 1 193 550,00 złotych dofinansowania.
Stowarzyszenie murem za Jagielską
W kwietniu 2025 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry na swoim Facebooku poinformowało, że „z wielką mocą popiera” Gizelę Jagielską, czyli aborterkę, która w szpitalu w Oleśnicy w dziewiątym miesiącu ciąży zabiła nienarodzone dziecka, Felka, zastrzykiem w serce z chlorku potasu. Pretekstem do tego czynu było to, iż u chłopca stwierdzono wrodzoną łamliwość kości, a zatem niepełnosprawność, przy której większość dzieci przeżywa.
Jesteśmy dumne, że możemy uczestniczyć w działaniach Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - WKRW Z wielką mocą popieramy ginekolożkę Gizelę Jagielską z Oleśnicy!
— napisano na Facebooku Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry.
Na tym przykładzie wyraźnie widać, kogo wspiera resort Waldemara Żurka. Przez obecnie rządzących krytykowane było to, że z Funduszu Sprawiedliwości pieniądze trafiały m.in. do Ochotniczych Straży Pożarnych. Teraz jak widać, duże pieniądze z tego samego źródła może otrzymać m.in. organizacja promująca aborcję, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci.
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tkwl/Trwam/Radio Maryja/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763980-afera-zurka-milion-dla-fundacji-posel-lewicy-w-tle-jagielska
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