Afera Żurka! Milion dla fundacji poseł Lewicy. W tle Jagielska

  • Polityka
  • opublikowano:
Waldemar Żurek / autor: Fratria/Facebook Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
Waldemar Żurek / autor: Fratria/Facebook Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Ministerstwo sprawiedliwości przyznało ponad milion złotych z Funduszu Sprawiedliwości stowarzyszeniu, które założyła posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic - podało Radio Maryja. Organizacja m.in. wspiera kobiety w dostępie do aborcji. Wspierała Gizelę Jagielską, lekarkę, która zasłynęła zabiciem nienarodzonego dziecka zastrzykiem w dziewiątym miesiącu ciąży.

Konkretnie mowa jest o Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry. Jego prezesem do lipca zeszłego roku była posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej

— można przeczytać na stronie stowarzyszenia.

Promocja aborcji

Jednak istotnym elementem działania wspomnianego stowarzyszenia jest też promocja aborcji. Przypomnijmy, że w Polsce, poza kilkoma szczególnymi wypadkami, jest ona nielegalna.

Bezpieczna i legalna aborcja jest kluczowym elementem zdrowia reprodukcyjnego i praw kobiet. Każda osoba ma prawo do decydowania o swoim ciele i swojej ciąży

— podkreślono we wpisie BABY z maja 2025 roku. Wymieniono przypadki, gdy aborcja w Polsce jest legalna, to zagrożenie życia lub zdrowia kobiety, a także ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. We wpisie pojawia się jednak de facto zachęta do łamania prawa!

Masz również możliwość aborcji farmakologicznej w domu – w podstawowym dawkowaniu zalecana do 12. tygodnia ciąży. Kobieta nigdy nie jest karana za przerwanie własnej ciąży

— napisano w artykule. Tu już nawiązanie do aborcji na życzenie, która nie jest legalna, a którą bardzo chciałyby wprowadzić w Polsce Lewica i Koalicja Obywatelska.

Właśnie to stowarzyszenie ma dostać z resortu Żurka, a konkretnie z tak atakowanego przez obecną władzę Funduszu Sprawiedliwości, dokładnie 1 193 550,00 złotych dofinansowania.

Stowarzyszenie murem za Jagielską

W kwietniu 2025 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry na swoim Facebooku poinformowało, że „z wielką mocą popiera” Gizelę Jagielską, czyli aborterkę, która w szpitalu w Oleśnicy w dziewiątym miesiącu ciąży zabiła nienarodzone dziecka, Felka, zastrzykiem w serce z chlorku potasu. Pretekstem do tego czynu było to, iż u chłopca stwierdzono wrodzoną łamliwość kości, a zatem niepełnosprawność, przy której większość dzieci przeżywa.

Jesteśmy dumne, że możemy uczestniczyć w działaniach Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - WKRW Z wielką mocą popieramy ginekolożkę Gizelę Jagielską z Oleśnicy!

— napisano na Facebooku Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry.

Na tym przykładzie wyraźnie widać, kogo wspiera resort Waldemara Żurka. Przez obecnie rządzących krytykowane było to, że z Funduszu Sprawiedliwości pieniądze trafiały m.in. do Ochotniczych Straży Pożarnych. Teraz jak widać, duże pieniądze z tego samego źródła może otrzymać m.in. organizacja promująca aborcję, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci.

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tkwl/Trwam/Radio Maryja/Facebook

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