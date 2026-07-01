Handel zwłokami w Szpitalu Południowym? Wstrząsające relacje!

  • Polityka
  • opublikowano:
Nowe ustalenia ws. Szpitala Południowego / autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons
Nowe ustalenia ws. Szpitala Południowego / autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

Portal Onet.pl ujawnił szokujące ustalenia dotyczące nekro-biznesu w Warszawskim Szpitalu Południowym. „Prywatne firmy wchodzą w układy z ratownikami pogotowia, lekarzami i szpitalami. To jest handel zwłokami. Trzeba to powiedzieć wprost” - wskazywał w rozmowie z portalem prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Portal Zero.pl ujawnił nowe doniesienia ws. afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, która uderza w Koalicję Obywatelskiej. Według ustaleń w placówce miał być prowadzony biznes pogrzebowy.

Szef prosektorium promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych osób, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Publikuje też w internecie drastyczne zdjęcia rozczłonkowanych ludzkich ciał

— przekazano.

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Nowe ustalenia

Okazało się jednak, że te ustalenia to tylko wierzchołek góry lodowej. Szokujące informacje przekazał portal Onet.pl, który rozmawiał z rodzinami, których dotknęły patologie w prosektorium. Ich relacje mrożą krew w żyłach!

W Szpitalu Południowym handel trwa od lat

— mówił Onetowi szef jednego z warszawskich domów pogrzebowych.

Klientka się uparła i zabraliśmy ciało z prosektorium w Południowym. Otwieramy worek — siki. Normalnie nasikał na zwłoki, zapakował i nam przekazał. Jak mi moi pracownicy o tym powiedzieli, zadzwoniłem do niego, a on do mnie: „wy robicie usługi, to sobie umyjcie”. To jest skur…

— opowiadał pracownik jednego z zakładów pogrzebowych.

Prywatne firmy wchodzą w układy z ratownikami pogotowia, lekarzami i szpitalami. To jest handel zwłokami. Trzeba to powiedzieć wprost

— wskazywał w rozmowie z portalem prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Nie wytrzymałam i zaczęłam głośno mówić, co tu się wyprawia. Zrobiła się awantura. Zaczął straszyć nas ochroną. Nie mogę pojąć, że tak traktował ludzi w żałobie.

— powiedziała córka zmarłego pacjenta.

Cennik

Onet przekazał, że koordynator prosektorium Artur Habowski w Warszawskim Szpitalu Południowym zbudował „swoje królestwo”, w którym handlował ciałami i usługami pogrzebowymi.

Portal ujawnił także cennik za usługi:

· 100 zł - za zgodę na wydanie ciała · Od 500 zł - za ubranie ciała i zabiegi kosmetyczne · 1000 zł - za balsamację (w COVID-19 kwota była nawet dwukrotnie wyższa) · Od 1500 zł wzwyż - za „polecenie” rodzinie zakładu pogrzebowego

— wyliczały media.

Według Onetu tylko w dwóch miesiącach ubiegłego roku w prosektorium ubranych zostało ponad 80 ciał i Artur Habowski zarobił co najmniej 40 tysięcy złotych na swoich „usługach”. Tych było jednak więcej.

as/Onet.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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