Skandal wokół Warszawskiego Szpitala Południowego nabiera nowego, równie wstrząsającego wymiaru! Najnowsze ustalenia portalu zero.pl wskazują, że w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo! Doniesienia wywołały natychmiastową reakcję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który określił sprawę mianem „NekroAfery”. Nawiązał także do jednej z najgłośniejszych afer związanych ze służbą zdrowia po 1989 roku.
Afera w Warszwszkim Szpitalu Południowym tak szybko nie ucichnie! Portal zero.pl przedstawia teraz nowe, równie mocne doniesienia! Otóż według tych ustaleń w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo!
Szef prosektorium promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych osób, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Publikuje też w internecie drastyczne zdjęcia rozczłonkowanych ludzkich ciał
— czytamy.
Autorzy tekstu wyjaśnili, że po serii tekstów opublikowanych przez portal zero.pl zgłosiły się do redakcji nowe osoby, które tym razem wskazywały na kłopoty z zarządzaniem ciałami zmarłych osób.
Nasi rozmówcy to rodziny zmarłych, pracownicy Szpitala Południowego oraz przedstawiciele warszawskiej branży pogrzebowej. Z tych opowieści wyłania się obraz miejsca, w którym osoby chcące załatwić formalności tuż po śmierci swoich najbliższych były nagabywane do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego
— podkreślono.
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Głos ws. kolejnej odsłony skandalu zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Szpital Południowy i kolejne skandaliczne doniesienia na temat panujących tam praktyk przywodzą na myśl sprawę „łowców skór”. Wszystko działo się pod nadzorem i okiem polityków KO. Nekro Afera jak w soczewce pokazuje, do czego prowadzi władza Tuska
— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.
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xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763881-prezes-pis-krotko-podsumowal-nowe-ustalenia-nekroafera
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