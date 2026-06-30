Prezes PiS podsumował krótko: "NekroAfera". Przypomniał też o "łowcach skór"!

  • Polityka
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Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej oraz artykuł portalu wPolityce.pl / autor: Fratria/X-Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej oraz artykuł portalu wPolityce.pl / autor: Fratria/X-Jarosław Kaczyński

Skandal wokół Warszawskiego Szpitala Południowego nabiera nowego, równie wstrząsającego wymiaru! Najnowsze ustalenia portalu zero.pl wskazują, że w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo! Doniesienia wywołały natychmiastową reakcję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który określił sprawę mianem „NekroAfery”. Nawiązał także do jednej z najgłośniejszych afer związanych ze służbą zdrowia po 1989 roku.

Afera w Warszwszkim Szpitalu Południowym tak szybko nie ucichnie! Portal zero.pl przedstawia teraz nowe, równie mocne doniesienia! Otóż według tych ustaleń w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo!

Szef prosektorium promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych osób, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Publikuje też w internecie drastyczne zdjęcia rozczłonkowanych ludzkich ciał

— czytamy.

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Autorzy tekstu wyjaśnili, że po serii tekstów opublikowanych przez portal zero.pl zgłosiły się do redakcji nowe osoby, które tym razem wskazywały na kłopoty z zarządzaniem ciałami zmarłych osób.

Nasi rozmówcy to rodziny zmarłych, pracownicy Szpitala Południowego oraz przedstawiciele warszawskiej branży pogrzebowej. Z tych opowieści wyłania się obraz miejsca, w którym osoby chcące załatwić formalności tuż po śmierci swoich najbliższych były nagabywane do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego

— podkreślono.

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Nekro Afera”

Głos ws. kolejnej odsłony skandalu zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szpital Południowy i kolejne skandaliczne doniesienia na temat panujących tam praktyk przywodzą na myśl sprawę „łowców skór”. Wszystko działo się pod nadzorem i okiem polityków KO. Nekro Afera jak w soczewce pokazuje, do czego prowadzi władza Tuska

— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

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xyz/wPolityce/X

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Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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