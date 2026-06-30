Nowa afera w Szpitalu Południowym! Biznes na zmarłych?

Afera w Warszwszkim Szpitalu Południowym tak szybko nie ucichnie! Portal zero.pl przedstawia teraz nowe, równie mocne doniesienia! Otóż według tych ustaleń w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo! „Szef prosektorium promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych osób, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Publikuje też w internecie drastyczne zdjęcia rozczłonkowanych ludzkich ciał” - czytamy.
Biznes pogrzebowy w szpitalu
Autorzy tekstu wyjaśnili, że po serii tekstów opublikowanych przez portal zero.pl zgłosiły się do redakcji nowe osoby, które tym razem wskazywały na kłopoty z zarządzaniem ciałami zmarłych osób.
Nasi rozmówcy to rodziny zmarłych, pracownicy Szpitala Południowego oraz przedstawiciele warszawskiej branży pogrzebowej. Z tych opowieści wyłania się obraz miejsca, w którym osoby chcące załatwić formalności tuż po śmierci swoich najbliższych były nagabywane do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego
— podkreślono. Przypomniano więc, że zgodnie z art. 13 ustawy o działalności leczniczej, w szpitalach zakazane jest świadczenie usług pogrzebowych oraz ich reklama, a wprowadzenie tego przepisu było odpowiedzią ustawodawcy na głośną sprawę „łowców skór” w łódzkim pogotowiu.
Habowski usilnie namawiał rodziny pacjentów na usługi firmy Sacrum, w której wspólniczką była jego wspólniczka w Pros-med. Rodziny są też atakowane ofertą przygotowywania ciał w szpitalu
— opowiedział jeden z rozmówców portalu.
W tekście zacytowano również komentarz internautki, zamieszczony w portalu kliniki.pl, gdzie ludzie oceniają jakość obsługi w szpitalach:
„Szczytem wszystkiego była sytuacja w prosektorium, kiedy w godzinach odbierania kart zgonu kręcony był tam serial i ekipa uciszała rozmawiające rodziny zmarłych!!!!!”
5 najważniejszych punktów
Najnowsze ustalenia w konkretnych punktach przedstawił w sieci współautor publikacji - Patryk Słowik.
1️⃣ Bliscy zmarłych w Warszawskim Szpitalu Południowym są zmuszani do odbierania kart zgonu w prosektorium. To skrajnie rzadko stosowane rozwiązanie.
2️⃣ Szef prosektorium Artur Habowski polecał skorzystanie z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. Biznes ten należał do kobiety, z którą Habowski prowadzi spółkę sprzedającą sprzęt branży funeralnej.
3️⃣ Szpitalne prosektorium było wynajmowane do kręcenia filmów. Rodziny zmarłych skarżyły się, że uciszano je, by nie przeszkadzały w nagraniach.
4️⃣ Zarządzający jednostką umieszcza na jednej z platform społecznościowych skrajnie drastyczne zdjęcia ludzkich ciał. Nie wiadomo czyje to ciała. Jeden z naszych rozmówców twierdzi, że to zmarli pacjenci szpitala.
5️⃣ Artur Habowski odmówił odpowiedzi na wszystkie pytania. Szpital Południowy przekazał nam, że nie jest w stanie odpowiedzieć szybko i dopiero określi, ile czasu potrzebuje
— opisano.
„Hieny cmentarne z PO”
W sieci szybko pojawiły się mocne komentarze do najnowszych ustaleń o pogrzebowym biznesie - w szpitalu, który to zasłynął aferą z lekarzem-milionerem, ówczesnym radnym KO.
Panie Arłukowicz, wyglada na to, że poza Tutanchamonem to nawet zmarli mieli pod górkę w szpitalu BartekTeam
— napisał ironicznie założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Wykorzystywanie do zarabiania kasy cierpienia osób, które właśnie straciły bliskiego. W szpitalu u Trzaskowskiego. Szok
— skomentował poseł PiS Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i b. wiceminister zdrowia.
Hieny cmentarne z PO. Upiorne, ale jednak przewidywalne. Trzaskowski i Kaznowska do dymisji
— stwierdził jednoznacznie red. Wojciech Biedroń, publicysta Telewizji wPolsce24 i portalu wPolityce.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763822-nowa-afera-w-szpitalu-poludniowym-biznes-na-zmarlych
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