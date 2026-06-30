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Nowa afera w Szpitalu Południowym! Biznes na zmarłych?

  • Polityka
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W tle Warszawski Szpital Południowy / autor: Fratria/X
W tle Warszawski Szpital Południowy / autor: Fratria/X

Afera w Warszwszkim Szpitalu Południowym tak szybko nie ucichnie! Portal zero.pl przedstawia teraz nowe, równie mocne doniesienia! Otóż według tych ustaleń w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo! „Szef prosektorium promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych osób, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Publikuje też w internecie drastyczne zdjęcia rozczłonkowanych ludzkich ciał” - czytamy.

Biznes pogrzebowy w szpitalu

Autorzy tekstu wyjaśnili, że po serii tekstów opublikowanych przez portal zero.pl zgłosiły się do redakcji nowe osoby, które tym razem wskazywały na kłopoty z zarządzaniem ciałami zmarłych osób.

Nasi rozmówcy to rodziny zmarłych, pracownicy Szpitala Południowego oraz przedstawiciele warszawskiej branży pogrzebowej. Z tych opowieści wyłania się obraz miejsca, w którym osoby chcące załatwić formalności tuż po śmierci swoich najbliższych były nagabywane do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego

— podkreślono. Przypomniano więc, że zgodnie z art. 13 ustawy o działalności leczniczej, w szpitalach zakazane jest świadczenie usług pogrzebowych oraz ich reklama, a wprowadzenie tego przepisu było odpowiedzią ustawodawcy na głośną sprawę „łowców skór” w łódzkim pogotowiu.

Habowski usilnie namawiał rodziny pacjentów na usługi firmy Sacrum, w której wspólniczką była jego wspólniczka w Pros-med. Rodziny są też atakowane ofertą przygotowywania ciał w szpitalu

— opowiedział jeden z rozmówców portalu.

W tekście zacytowano również komentarz internautki, zamieszczony w portalu kliniki.pl, gdzie ludzie oceniają jakość obsługi w szpitalach:

„Szczytem wszystkiego była sytuacja w prosektorium, kiedy w godzinach odbierania kart zgonu kręcony był tam serial i ekipa uciszała rozmawiające rodziny zmarłych!!!!!”

5 najważniejszych punktów

Najnowsze ustalenia w konkretnych punktach przedstawił w sieci współautor publikacji - Patryk Słowik.

1️⃣ Bliscy zmarłych w Warszawskim Szpitalu Południowym są zmuszani do odbierania kart zgonu w prosektorium. To skrajnie rzadko stosowane rozwiązanie.

2️⃣ Szef prosektorium Artur Habowski polecał skorzystanie z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. Biznes ten należał do kobiety, z którą Habowski prowadzi spółkę sprzedającą sprzęt branży funeralnej.

3️⃣ Szpitalne prosektorium było wynajmowane do kręcenia filmów. Rodziny zmarłych skarżyły się, że uciszano je, by nie przeszkadzały w nagraniach.

4️⃣ Zarządzający jednostką umieszcza na jednej z platform społecznościowych skrajnie drastyczne zdjęcia ludzkich ciał. Nie wiadomo czyje to ciała. Jeden z naszych rozmówców twierdzi, że to zmarli pacjenci szpitala.

5️⃣ Artur Habowski odmówił odpowiedzi na wszystkie pytania. Szpital Południowy przekazał nam, że nie jest w stanie odpowiedzieć szybko i dopiero określi, ile czasu potrzebuje

— opisano.

Hieny cmentarne z PO”

W sieci szybko pojawiły się mocne komentarze do najnowszych ustaleń o pogrzebowym biznesie - w szpitalu, który to zasłynął aferą z lekarzem-milionerem, ówczesnym radnym KO.

Panie Arłukowicz, wyglada na to, że poza Tutanchamonem to nawet zmarli mieli pod górkę w szpitalu BartekTeam

— napisał ironicznie założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Wykorzystywanie do zarabiania kasy cierpienia osób, które właśnie straciły bliskiego. W szpitalu u Trzaskowskiego. Szok

— skomentował poseł PiS Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i b. wiceminister zdrowia.

Hieny cmentarne z PO. Upiorne, ale jednak przewidywalne. Trzaskowski i Kaznowska do dymisji

— stwierdził jednoznacznie red. Wojciech Biedroń, publicysta Telewizji wPolsce24 i portalu wPolityce.pl.

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olnk/zero.pl/X

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