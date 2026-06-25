Podrobione podpisy lekarza miały znaleźć się na kilkudziesięciu kartach zgonów wystawionych w Szpitalu Południowym. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Warszawie - podaje Radio Zet. Postępowanie zostało wszczęte 12 maja 2026 roku po zawiadomieniu złożonym przez lekarza pracującego w prosektorium szpitala.
Rzecznik stołecznej prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba, przekazał, że chodzi o karty zgonu 20 osób.
Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia 2025 r. do 9 września 2025 r.
— przekazał rzecznik.
Wyjaśnił, że chodzi o wypełnienie kart 20 osób, naniesienie na nich pieczęci koordynatora prosektorium i ich podpisanie przez osobę do tego nieuprawnioną.
Zaginiona pieczątka
Postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem osoby, której podpis widnieje na dokumentach i której pieczątka zaginęła
— podał prok. Piotr Antoni Skiba.
Wskazał, że z treści zawiadomienia wynika, iż osoba ta w okresie objętym śledztwem przebywała na urlopie wypoczynkowym i w tym czasie inna osoba, używając pieczątki zawiadamiającego, podrabiała m.in. podpisy na kartach zgonów pacjentów, którzy zmarli w tym czasie w Szpitalu Południowym.
O możliwości zaistnienia takiej sytuacji zawiadamiający zdał sobie sprawę, gdy w czasie urlopu otrzymał telefon z urzędu stanu cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu, której z uwagi na przebywanie na urlopie nie mógł sam wysłać
— poinformował Skiba.
Przekazał, że w toku prowadzonych czynności zostało m.in. wydane postanowienie o żądaniu wydania rzeczy celem uzyskania oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum urzędu stanu cywilnego, by następnie zasięgnąć opinii biegłego z zakresu badań dokumentów.
Podkreślił, że na obecnym etapie postępowania weryfikacja przedmiotu tego śledztwa nie daje podstaw, by twierdzić, iż istnieje łączność podmiotowa i przedmiotowa z dwoma śledztwami wszczętymi kilka dni temu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze Szpitala Południowego.
Sprawa ta mieści się w ogólnej liczbie 32 postępowań prowadzonych pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 24 czerwca 2026 r., dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie
— poinformował Skiba.
Dwa śledztwa
Jak na razie nie ujawniono więcej szczegółów postępowania. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Równolegle stołeczna Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa duże śledztwa dotyczące Szpitala Południowego.
Pierwsze z nich prowadzone jest pod kątem podejrzenia wyłudzenia od szpitala co najmniej 558 tys. zł poprzez rozliczanie dyżurów na podstawie nierzetelnych danych o czasie pracy. Kolejne natomiast obejmuje możliwe nieprawidłowości w nadzorze nad funkcjonowaniem SOR-u oraz szkody majątkowe. Te ostatnie, według śledczych, mogą przekraczać 500 tys. zł.
Na ten moment do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: jedno od samego Szpitala Południowego, a trzy od posłów.
PAP/Radio Zet/SE/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763476-co-sie-stalo-z-kartami-zgonu-w-szpitalu-poludniowym
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.