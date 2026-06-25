Problem z kartami zgonu w Szpitalu Południowym! Sfałszowane podpisy?

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Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara
Szpital Południowy w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara

Podrobione podpisy lekarza miały znaleźć się na kilkudziesięciu kartach zgonów wystawionych w Szpitalu Południowym. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Warszawie - podaje Radio Zet. Postępowanie zostało wszczęte 12 maja 2026 roku po zawiadomieniu złożonym przez lekarza pracującego w prosektorium szpitala.

Rzecznik stołecznej prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba, przekazał, że chodzi o karty zgonu 20 osób.

Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia 2025 r. do 9 września 2025 r.

— przekazał rzecznik.

Wyjaśnił, że chodzi o wypełnienie kart 20 osób, naniesienie na nich pieczęci koordynatora prosektorium i ich podpisanie przez osobę do tego nieuprawnioną.

Zaginiona pieczątka

Postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem osoby, której podpis widnieje na dokumentach i której pieczątka zaginęła

— podał prok. Piotr Antoni Skiba.

Wskazał, że z treści zawiadomienia wynika, iż osoba ta w okresie objętym śledztwem przebywała na urlopie wypoczynkowym i w tym czasie inna osoba, używając pieczątki zawiadamiającego, podrabiała m.in. podpisy na kartach zgonów pacjentów, którzy zmarli w tym czasie w Szpitalu Południowym.

O możliwości zaistnienia takiej sytuacji zawiadamiający zdał sobie sprawę, gdy w czasie urlopu otrzymał telefon z urzędu stanu cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu, której z uwagi na przebywanie na urlopie nie mógł sam wysłać

— poinformował Skiba.

Przekazał, że w toku prowadzonych czynności zostało m.in. wydane postanowienie o żądaniu wydania rzeczy celem uzyskania oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum urzędu stanu cywilnego, by następnie zasięgnąć opinii biegłego z zakresu badań dokumentów.

Podkreślił, że na obecnym etapie postępowania weryfikacja przedmiotu tego śledztwa nie daje podstaw, by twierdzić, iż istnieje łączność podmiotowa i przedmiotowa z dwoma śledztwami wszczętymi kilka dni temu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze Szpitala Południowego.

Sprawa ta mieści się w ogólnej liczbie 32 postępowań prowadzonych pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 24 czerwca 2026 r., dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie

— poinformował Skiba.

Dwa śledztwa

Jak na razie nie ujawniono więcej szczegółów postępowania. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Równolegle stołeczna Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa duże śledztwa dotyczące Szpitala Południowego.

Pierwsze z nich prowadzone jest pod kątem podejrzenia wyłudzenia od szpitala co najmniej 558 tys. zł poprzez rozliczanie dyżurów na podstawie nierzetelnych danych o czasie pracy. Kolejne natomiast obejmuje możliwe nieprawidłowości w nadzorze nad funkcjonowaniem SOR-u oraz szkody majątkowe. Te ostatnie, według śledczych, mogą przekraczać 500 tys. zł.

Na ten moment do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: jedno od samego Szpitala Południowego, a trzy od posłów.

PAP/Radio Zet/SE/Joanna Jaszczuk

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Zespół wPolityce.pl

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