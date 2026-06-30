Dziś wyszedł na jaw nowy, bardzo mocny wątek dotyczący afery w Szpitalu Południowym. Portal Zero.pl poinformował, że szef prosektorium tego szpitala Artur Habowski miał prowadzić w placówce biznes pogrzebowy, co jest prawnie zabronione. Do tego miał między innymi… wynajmować prosektorium do kręcenia filmów, na co skarżyły się rodziny zmarłych. Zresztą zaangażowanie Habowskiego w kinematografię było szersze - okazuje się, że był też konsultantem filmowym, w tym filmu „Różyczka 2”, wyreżyserowanego przez Jana Kidawę-Błońskiego, męża marszałek Senatu z KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Doniesienia portalu Zero.pl ws. Artura Habowskiego są wprost wstrząsające. Szef prosektorium w Szpitalu Południowym miał namawiać rodziny zmarłych na skorzystanie z oferty zakładu pogrzebowego należącego do kobiety, z którą Habowski prowadzi firmę sprzedającą sprzęt branży funeralnej - chodzi o firmę Sacrum. Wedle relacji jednej z kobiet przekazujących informacje w sprawie portalowi Zero.pl Habowski w momencie, gdy kobieta nie zdecydowała się na ofertę firmy Sacrum, wówczas zachowywał się w sposób skandaliczny.
Kolejny raz zostałam wezwana na identyfikację. Wtedy Habowski już nie był miły i pomocny. To były dwie różne osoby. Stałam na korytarzu i nie wiedziałam, dokąd mam iść. Czekałam godzinę. Zadzwonił do mnie, że muszę wejść z drugiej strony. Musiałam przejść obok trupów, po drodze minęłam kaplicę z ciałem przygotowanym na pożegnanie. Powiedział, że muszę zrobić identyfikację. Nie pytając się nawet, czy jestem gotowa, rozpiął worek i pokazał mi trupa. Zapytał: to pani mama? Jeśli tak, to dziękuję, do widzenia. To było na korytarzu, ten obraz do dziś mam przed oczami. Potem pojechaliśmy po odbiór ciała. Była umówiona godzina, ale staliśmy tam jakieś 40 minut. Wyszedł do nas pracownik i stwierdził, że musimy poczekać
— relacjonowała kobieta.
Art. 13 ustawy o działalności leczniczej zabrania reklamowania usług pogrzebowych w szpitalach. Warto przypomnieć, że jego wprowadzenie było reakcją na słynną sprawę „łowców skór” w łódzkim pogotowiu.
Kariera szefa prosektorium w kinematografii
Tymczasem Habowski udzielał się też w kwestii… kinematografii. Miał udostępniać prosektorium na potrzeby kręcenia filmów czy seriali, a w artykule portalu Zero.pl pojawił się szokujący wątek o tym, że w jednym z takich przypadków rodziny zmarłych odbierały karty zgonu i były uciszane przez ekipę filmową.
Szef prosektorium Artur Habowski ma nawet swój profil na stronie FilmPolski.pl. Stamtąd można się dowiedzieć, że był między innymi konsultantem ds. medycy sądowej filmu „Różyczka 2” (jego premiera miała miejsce w 2023 roku) w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego.
We wspomnianym filmie są zawarte krótkie sceny dotyczące identyfikacji ciał po zamachu. Najpewniej to właśnie do ich przygotowania ekipa filmowa konsultowała się z Habowskim.
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tkwl/zero.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763828-szef-prosektorium-konsultantem-filmu-meza-kidawy-blonskiej
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