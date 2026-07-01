Jak zbadać aferę w Szpitalu Południowym? Prezes PiS ujawnił plan

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na dzisiejszej konferencji prasowej ujawnił kilka szczegółów dotyczących postulowanej przez PiS komisji, mającej wyjaśnić sprawę Szpitala Południowego. „Tam nie ma polityków, wyboru dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają przede wszystkim różnego rodzaju organizacje zawodowe, oczywiście ze sfery medycznej” - podkreślił.
W reakcji na nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym PiS w zeszłym tygodniu wystąpiło z postulatem powołania niezależnej Komisji Zaufania Społecznego.
Myślicie, że prokuratura Żurka to wyjaśni?! Nic z tych rzeczy. Czas na niezależną Komisję Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Komisja ta powinna składać się m. in. z prawników, lekarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych oraz osób zaufania publicznego. To nie tylko kwestia poznania prawdy, ale także bezpieczeństwa pacjentów w przyszłości
— napisał 24 czerwca na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
„Całkowicie apolityczna”
Dziś lider PiS, wraz z wiceprzewodniczącym i kandydatem tej partii na urząd premiera, Przemysławem Czarnkiem, zaprezentowali na konferencji prasowej kilka szczegółów.
To przede wszystkim komisja całkowicie apolityczna. Tam nie ma polityków, wyboru dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają przede wszystkim różnego rodzaju organizacje zawodowe, oczywiście ze sfery medycznej
— podkreślił Kaczyński.
Komisja, jak wskazał były premier, miałaby „dość szerokie uprawnienia”, przy braku podległości organom państwowym.
W tym sensie jest też całkowicie apolityczna i ma po prostu przeprowadzić badania odnoszące się do sytuacji nadzoru nad tymi jednostkami ochrony zdrowia, które są ujęte w odpowiedniej ustawie
— tłumaczył.
Długa historia patologii w służbie zdrowia
Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach. Bo musicie państwo pamiętać, że skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mającą bardzo długą historię
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
Zdaniem polityka, występuje tu pewien „radykalny deficyt”.
I to też jest deficyt kulturowy, choć wynikający już z innych źródeł. I to powoduje, że mamy do czynienia z rzeczami nie tylko przestępczymi, pobieranie zupełnie nieuzasadnionych płac, po prostu w istocie, w szerszym tego słowa znaczeniu, kradzież na niemałą skalę, ale mamy także do czynienia z wydarzeniami takimi jak te w prosektorium, wskazującymi na zupełny brak empatii
— powiedział prezes PiS.
Były premier zastrzegł, że prace komisji obejmą jedynie część Polski - Warszawę i województwo mazowieckie, co daje, jego zdaniem, „ok. 5 mln ludzi, może trochę więcej”, jednak staną się one przyczynkiem do rozważań dotyzących służby zdrowia również w innych zakątkach naszego kraju.
Sądzimy, że to dobra droga, bo komisja śledcza w Sejmie, dzisiaj w Sejmie, gdzie przewagę ma rządząca koalicja, która jest taka, jaka jest, to będzie tylko kpina z prawdy, tego wszystkiego, co łączy się samą ideą komisji śledczych
— podkreślił.
„Tylko pełna transparentność”
Prawo i Sprawiedliwość zamieściło wpisy na temat komisji także w mediach społecznościowych.
Podczas gdy polska służba zdrowia zmaga się z zapaścią finansową NFZ, a pacjenci czekają w kolejkach, dowiadujemy się o kolejnych złodziejstwach i skandalach❗Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy powołujący niezależną Komisję Zaufania Publicznego. To jedyna droga do wyjaśnienia tych afer❗#ElitaKOryta
— napisano.
Kolejne afery. Kolejne pytania. Kolejne uniki. Jeśli ekipa Tuska nie potrafi lub nie chce rozwiać wątpliwości, potrzebne jest rozwiązanie, które przywróci zaufanie obywateli. Dlatego potrzebna jest niezależna i apolityczna Komisja Zaufania Publicznego. Tylko pełna transparentność i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności mogą odbudować zaufanie do państwa
— podkreślił na platformie X prof. Przemysław Czarnek.
X/wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763916-jak-zbadac-afere-w-szpitalu-poludniowym-prezes-pis-ujawnil-plan
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