Koalicja Obywatelska próbuje ratować wizerunek po wybuchu skandalu ze Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem. Wcześniej ludzie Donalda Tuska przyjęli strategię wyparcia, ale Joanna Kluzik-Rostkowska postanowiła pójść jeszcze dalej. Na doniesienia o biznesie pogrzebowym w placówce medycznej wykazała się butą i arogancją… „No i co w związku z tym?” - zapytała na antenie Radia ZET.
Skandal wokół Warszawskiego Szpitala Południowego nabiera nowego, równie wstrząsającego wymiaru! Najnowsze ustalenia portalu zero.pl wskazują, że w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo!
Doniesienia wywołały natychmiastową reakcję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który określił sprawę mianem „NekroAfery”. Nawiązał także do jednej z najgłośniejszych afer związanych ze służbą zdrowia po 1989 roku.
„No i co w związku z tym?”
O kolejny wątek skandalu została zapytana Joanna Kluzik-Rostkowska na antenie Radia ZET.
No i co w związku z tym?
— zapytała.
Z kolei europoseł Bartosz Arłukowicz w zaskakujący sposób odpowiedział na pytanie dziennikarza Kanału Zero o wykonywanie osobom zmarłym tomografii komputerowej, do czego miało dochodzić w Szpitalu Południowym.
Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?
— powiedział.
Kluzik-Rostkowska chwali Arłukowicza
Tymczasem Kluzk-Rostkowska broniła swojego klubowego kolegi.
Uważam, że Bartosz Arłukowicz w tej całej historii, znając szczegóły, zachowuje się absolutnie w porządku
— stwierdziła Kluzik-Rostkowska.
Posłanka KO postanowiła także zrzucić część odpowiedzialności z KO:
Jeżeli są posądzenia, oskarżenia, to pokażcie listy. Póki co spotkałam się wyłącznie z sytuacjami, jeżeli chodzi o kwestie nazwisk, z ludźmi, gdzie okazało się, że posądzanie ich o to, że z takiej kolejki skorzystali po prostu nie było prawdziwe. Czekam i bardzo proszę nie zamykać tej historii do koalicji.
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xyz/Radio ZET/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763909-biznes-pogrzebowy-w-szpitalu-poslanka-ko-no-i-co
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