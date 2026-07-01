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Naprawdę to powiedziała! Biznes pogrzebowy w szpitalu? Posłanka KO: "No i co w związku z tym?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Patryk Jaskulski Joanna Kluzik-Rostkowska i Marcin Bosack na nielegalnej komisji ds. Pegasusa oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Patryk Jaskulski Joanna Kluzik-Rostkowska i Marcin Bosack na nielegalnej komisji ds. Pegasusa oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Koalicja Obywatelska próbuje ratować wizerunek po wybuchu skandalu ze Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem. Wcześniej ludzie Donalda Tuska przyjęli strategię wyparcia, ale Joanna Kluzik-Rostkowska postanowiła pójść jeszcze dalej. Na doniesienia o biznesie pogrzebowym w placówce medycznej wykazała się butą i arogancją… „No i co w związku z tym?” - zapytała na antenie Radia ZET.

Skandal wokół Warszawskiego Szpitala Południowego nabiera nowego, równie wstrząsającego wymiaru! Najnowsze ustalenia portalu zero.pl wskazują, że w placówce miał być prowadzony… biznes pogrzebowy, czego zakazuje prawo!

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Doniesienia wywołały natychmiastową reakcję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który określił sprawę mianem „NekroAfery”. Nawiązał także do jednej z najgłośniejszych afer związanych ze służbą zdrowia po 1989 roku.

No i co w związku z tym?”

O kolejny wątek skandalu została zapytana Joanna Kluzik-Rostkowska na antenie Radia ZET.

No i co w związku z tym?

— zapytała.

Z kolei europoseł Bartosz Arłukowicz w zaskakujący sposób odpowiedział na pytanie dziennikarza Kanału Zero o wykonywanie osobom zmarłym tomografii komputerowej, do czego miało dochodzić w Szpitalu Południowym.

Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?

— powiedział.

Kluzik-Rostkowska chwali Arłukowicza

Tymczasem Kluzk-Rostkowska broniła swojego klubowego kolegi.

Uważam, że Bartosz Arłukowicz w tej całej historii, znając szczegóły, zachowuje się absolutnie w porządku

— stwierdziła Kluzik-Rostkowska.

Posłanka KO postanowiła także zrzucić część odpowiedzialności z KO:

Jeżeli są posądzenia, oskarżenia, to pokażcie listy. Póki co spotkałam się wyłącznie z sytuacjami, jeżeli chodzi o kwestie nazwisk, z ludźmi, gdzie okazało się, że posądzanie ich o to, że z takiej kolejki skorzystali po prostu nie było prawdziwe. Czekam i bardzo proszę nie zamykać tej historii do koalicji.

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xyz/Radio ZET/X

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