Wydało się! To start prywatyzacji służby zdrowia?

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Coraz gorsza sytuacja polskiej ochrony zdrowia spędza sen z powiek wielu Polakom. Co w tej sprawie robi państwo? Jak ujawnia „Rzeczpospolita”, w tym temacie pojawiła się kontrowersja dotycząca prywatnego biznesu.

W artykule pt. „Prywatny biznes pracuje nad deregulacją ochrony zdrowia” opisano sprawę powołania specjalnego zespołu, który miałby doprowadzić do deregulacji w obszarze ochrony zdrowia. Dziennik zwraca uwagę, że w dyskusji zabrało miejsca dla przedstawicieli szpitali powiatowych.

Rzecznik praw pacjenta powołał pod koniec maja zespół, który ma wypracować propozycję deregulacji w obszarze ochrony zdrowia. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele prywatnego biznes, a wiceprzewodniczącym jest przedstawiciel prywatnego operatora medycznego. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że zabrakło za to szpitali powiatowych

— czytamy.

Kto tworzy zespół?

Zespół współtworzą reprezentanci prywatnego biznesu oraz NFZ, resortu zdrowia, Centrum e-Zdrowia i jednego szpitala klinicznego.

W skład zespołu powołano reprezentanta Grupy Lux Med w randze wiceprzewodniczącego, a zaproszenia do udziału w jego pracach nie otrzymał Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych – słyszymy od przedstawicieli OZPSP

— pisze dziennik.

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” skierowali w tej sprawie pytania do RPP. Jak twierdzą, nie dostali jednak „precyzyjnej” odpowiedzi.

Jak dotąd zespół spotkał się dwa razy, przy czym jedno ze spotkań miało charakter organizacyjny. „Atmosfera była dobra, a po stronie regulatora widać duże zrozumienie dla postulatów członków zespołu” – słyszymy od jednego z uczestników spotkania. Wypracowane rekomendacje zespół ma przedłożyć rzecznikowi praw pacjenta

— czytamy.

rp.pl/mly

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Zespół wPolityce.pl

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