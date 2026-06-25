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Tomografia dla zmarłego? Arłukowicz... opowiada o faraonach

  • Polityka
  • opublikowano:
Bartosz Arłukowicz w Sejmie/Pośmiertna maska Tutanchamona / autor: Fratria/Wael Mostafa, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Bartosz Arłukowicz w Sejmie/Pośmiertna maska Tutanchamona / autor: Fratria/Wael Mostafa, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Koalicja rządząca każdego dnia udowadnia, że nie ma wysokiego mniemania o inteligencji Polaków. Europoseł Bartosz Arłukowicz w zaskakujący sposób odpowiedział na pytanie dziennikarza Kanału Zero o wykonywanie osobom zmarłym tomografii komputerowej, do czego miało dochodzić w Szpitalu Południowym. „Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?” - powiedział.

Były minister zdrowia, obecnie europoseł KO, Bartosz Arłukowicz, nie tylko dalej próbował udowadniać, że Dawida Kacprzyka wcale nie zna.

Tomografia Tutanchamona

Arłukowicz, w rozmowie z dziennikarzem Kanału Zero, pytany o tomografię komputerową, którą miano wykonać w Szpitalu Południowym zmarłemu, zaczął opowiadać o historii.

Słyszał pan, że nowy ordynator mówił, że taką tomografię faktycznie po śmierci można zrobić? A NFZ twierdzi, że nie ma takiej procedury

— pytał Jacek Prusinowski.

Nie wiem, czy pan lubi historię. Lubi pan?

— odparł polityk KO.

Dziennikarz przytaknął. Bartosz Arłukowicz powiedział, że także lubi historię.

Tutanchamon i Ramzes II, mumie były zdiagnozowane i nauka pozwoliła na postęp i analizę, jak się żyło w dawnych czasach, między innymi dzięki tomografii

— wskazał.

Tak, to prawda

— odpowiedział Jacek Prusinowski, zwracając uwagę, że Tutanchamon to jednak dość odległa sprawa.

No odpowiadam panu, że Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?

— odparł zadowolony z siebie Arłukowicz.

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X/Joanna Jaszczuk

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