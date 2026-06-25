Tomografia dla zmarłego? Arłukowicz... opowiada o faraonach

Koalicja rządząca każdego dnia udowadnia, że nie ma wysokiego mniemania o inteligencji Polaków. Europoseł Bartosz Arłukowicz w zaskakujący sposób odpowiedział na pytanie dziennikarza Kanału Zero o wykonywanie osobom zmarłym tomografii komputerowej, do czego miało dochodzić w Szpitalu Południowym. „Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?” - powiedział.
Były minister zdrowia, obecnie europoseł KO, Bartosz Arłukowicz, nie tylko dalej próbował udowadniać, że Dawida Kacprzyka wcale nie zna.
Tomografia Tutanchamona
Arłukowicz, w rozmowie z dziennikarzem Kanału Zero, pytany o tomografię komputerową, którą miano wykonać w Szpitalu Południowym zmarłemu, zaczął opowiadać o historii.
Słyszał pan, że nowy ordynator mówił, że taką tomografię faktycznie po śmierci można zrobić? A NFZ twierdzi, że nie ma takiej procedury
— pytał Jacek Prusinowski.
Nie wiem, czy pan lubi historię. Lubi pan?
— odparł polityk KO.
Dziennikarz przytaknął. Bartosz Arłukowicz powiedział, że także lubi historię.
Tutanchamon i Ramzes II, mumie były zdiagnozowane i nauka pozwoliła na postęp i analizę, jak się żyło w dawnych czasach, między innymi dzięki tomografii
— wskazał.
Tak, to prawda
— odpowiedział Jacek Prusinowski, zwracając uwagę, że Tutanchamon to jednak dość odległa sprawa.
No odpowiadam panu, że Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?
— odparł zadowolony z siebie Arłukowicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763463-tomografia-dla-zmarlego-arlukowicz-opowiada-o-faraonach
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