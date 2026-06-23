Dlatego taki nerwowy? "Przyjaciele" Arłukowicza zasiadali w zarządzie Szpitala Południowego!

  • Polityka
  • opublikowano:
Europoseł Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria
Europoseł Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria

W sprawie nieprawidłowości wokół Szpitala Południowego w Warszawie można dostrzec pewien ciekawy fakt. Otóż w Radzie Nadzorczej i zarządzie zasiadały przynajmniej dwie osoby, które bez wątpienia zna europoseł KO Bartosz Arłukowicz. Czy to stąd nerwowość polityka KO?

Wiemy już, że Bartosz Arłukowicz jeszcze w czasach, gdy był posłem opozycji, a władzę w Polsce sprawowała Zjednoczona Prawica, pomagał rozdawać ulotki wyborcze Dawidowi Kacprzykowi - wtedy studentowi medycyny i kandydatowi do Sejmu, dziś - skompromitowanemu młodemu lekarzowi, który stał się jednym z głównych antybohaterów afery w Szpitalu Południowym. Choć europoseł KO przekonuje, że Kacprzyka w zasadzie wcale nie znał i jedynie pomagał kandydatowi z list swoich partii w kampanii wyborczej, to okazuje się, że w odwołanych już Radzie Nadzorczej i zarządzie placówki zasiadały przynajmniej dwie osoby, które Arłukowicz dobrze znał.

Gdzie nie spojrzeć, to ktoś od Arłukowicza”

Mowa o byłej wiceminister zdrowia (za poprzednich rządów PO-PSL i w okresie, gdy szefem resortu był Arłukowicz), Annie Łukasik, a także Jerzym Sieńko, szczecińskim chirurgu i transplantologu, którego polityk KO określał jako swojego przyjaciela.

W tym Szpitalu Południowym gdzie nie spojrzeć, to ktoś od Arłukowicza:

🔹 w radzie nadzorczej Jerzy Sieńko, o którym Arłukowicz pisał „przyjaciel” (znając życie, dziś już pewnie nie kojarzy człowieka)

🔹 prezes spółki Anna Łukasik, zastępczyni Arłukowicza gdy był ministrem zdrowia

🔹koordynator SOR Dawid Kacprzyk, radny KO, któremu poseł ze Szczecina jeździł aż do  Warszawy rozdawać ulotki;

Nic dziwnego, że pan europoseł taki wzburzony ostatnio

— napisał poseł PiS Radosław Fogiel.

Na nerwowe zachowanie Arłukowicza w sprawie Szpitala Południowego zwrócił uwagę także dziennikarz Szymon Jadczak.

Dlaczego Bartosz Arłukowicz zachowuje się w sprawie afery Szpitala Południowego jak ranne zwierzę? Kąsa, szczeka, gryzie, atakuje? Ano dlatego, że w radzie nadzorczej szpitala, tej radzie, która przeoczyła wszystkie nieprawidłowości, za które już zresztą została odwołana, zasiada przyjaciel Arłukowicza Jerzy Sieńko

— napisał.

I jak prokuratura się rozpędzi w swoim śledztwie i pan Waldemar Żurek pozwoli, to i zarzuty karne za niedopełnienie obowiązków mogą członkowie rady usłyszeć

— wskazał Jadczak.

Dziennikarz do wpisu dołączył wpis Bartosza Arłukowicza na platformie X z lutego 2019. Ówczesny poseł opozycji tak pisał wówczas o Jerzym Sieńko:

Po 12 latach znowu na mównicy w Radzie Miasta Szczecin. Laudacja na cześć dr hab. Jerzego Sieńko przed wręczeniem medalu Zasłużony dla Miasta Szczecin. Lekarz. Chirurg. Transplantolog. Społecznik. Przyjaciel. Dobry kumpel. Wesoły i serdeczny gość🙂

Co robi dziś Arłukowicz? Nerwowo próbuje przekierować uwagę opinii publicznej z afery na… sygnalistę.

Panie dr Emilu. Czy mógłby pan odpowiedzieć, czy to prawda, że brał pan jednoosobowo na konto 50% (!)od każdej procedury chirurgicznej? Od każdego dotknięcia pacjenta? A pozostałe 50% musiało wystarczyć na wszystkich pozostałych lekarzy, pielęgniarki, leki dla pacjentów i resztę?

— napisał.

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X/Joanna Jaszczuk

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Zespół wPolityce.pl

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