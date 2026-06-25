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Arłukowicz, Kacprzyk i Szpital Południowy? Absurdalna odpowiedź!

  • Polityka
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Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria/X/@OficjalneZero
Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria/X/@OficjalneZero

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz w rozmowie z red. Jackiem Prusinowskim w Kanale Zero odpierał sugestie o bliskich relacjach z osobami zamieszanymi w aferę w Szpitalu Południowym, twierdząc, że to jedynie „dziwny zbieg okoliczności”.

Panie ministrze, rozdawał pan ulotki Dawida Kacprzyka. Przyjaźnił się z byłym już członkiem rady nadzorczej Szpitala Południowego. Współpracował blisko z byłą szefową tegoż szpitala. To wszystko jakiś dziwny zbieg okoliczności?

— zapytał prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski w kanale Zero.

Tak

— odparł Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.

Trzy osoby, władze szpitala. Kacprzyk, samo serce tej afery i pan związany z każdym z tych ludzi?

— dopytywał Prusinowski.

Kacprzyk to młody człowiek”

Związany to już nie przesadzajmy. Kacprzyk to jest młody człowiek, którego nazwisko sobie uświadomiłem przy okazji wybuchu tej całej sprawy. To jeden z setek albo tysięcy, nie wiem, setek może, młodych ludzi, którym pomagałem w kampanii wiele lat temu

— brnął Arłukowicz.

Nie, setek nie. Setkom pan nie pomagał w taki sposób, że nie pisał pan o nich wpisów w mediach społecznościowych z konkretną pod imieniem i nazwiskiem rekomendacją, bo sprawdzałem pana wpisy

— podsumował prowadzący rozmowę.

Pozwoli pan, że zostanę przy swoim stanowisku, że pomagałem setkom

— stwierdził europoseł.

Nie, to jest nieprawdziwe

— dodał Prusinowski.

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X/Kanał Zero/tt

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