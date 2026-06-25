Arłukowicz, Kacprzyk i Szpital Południowy? Absurdalna odpowiedź!

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz w rozmowie z red. Jackiem Prusinowskim w Kanale Zero odpierał sugestie o bliskich relacjach z osobami zamieszanymi w aferę w Szpitalu Południowym, twierdząc, że to jedynie „dziwny zbieg okoliczności”.
Panie ministrze, rozdawał pan ulotki Dawida Kacprzyka. Przyjaźnił się z byłym już członkiem rady nadzorczej Szpitala Południowego. Współpracował blisko z byłą szefową tegoż szpitala. To wszystko jakiś dziwny zbieg okoliczności?
— zapytał prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski w kanale Zero.
Tak
— odparł Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.
Trzy osoby, władze szpitala. Kacprzyk, samo serce tej afery i pan związany z każdym z tych ludzi?
— dopytywał Prusinowski.
„Kacprzyk to młody człowiek”
Związany to już nie przesadzajmy. Kacprzyk to jest młody człowiek, którego nazwisko sobie uświadomiłem przy okazji wybuchu tej całej sprawy. To jeden z setek albo tysięcy, nie wiem, setek może, młodych ludzi, którym pomagałem w kampanii wiele lat temu
— brnął Arłukowicz.
Nie, setek nie. Setkom pan nie pomagał w taki sposób, że nie pisał pan o nich wpisów w mediach społecznościowych z konkretną pod imieniem i nazwiskiem rekomendacją, bo sprawdzałem pana wpisy
— podsumował prowadzący rozmowę.
Pozwoli pan, że zostanę przy swoim stanowisku, że pomagałem setkom
— stwierdził europoseł.
Nie, to jest nieprawdziwe
— dodał Prusinowski.
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X/Kanał Zero/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763457-arlukowicz-kacprzyk-i-szpital-poludniowy-absurdalna-odpowiedz
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