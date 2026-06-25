Mateusz Morawiecki zauważył, że chociaż dla Donalda Tuska ceniony chirurg nie jest wiarygodnyn świadkiem, to był nim pato-celebryta Jacek Murański.
Premier Donald Tusk desperacko próbował podważać wiarygodność doktora Emila Jędrzejewskiego, który w Kanale ZERO mówił o szokujących sytuacjach, jakie miały miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni
— napisał Tusk.
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Na jego wpis zareagował Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, były premier.
Zadzwoń do postaci znanej, w końcu to jest twoje wiarygodne źródło
— napisał
Mateusz Morawiecki przypominał, że podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi premier Donald Tusk, formułując oskarżenia przeciwko Karolowi Nawrockiego, opierał się na plotkach rozpowiadanych przez wulgarnego pato-celebrytę znanego z konfabulacji Jacka Murańskiego.
Zdaniem wielu ekspertów tamten występ Donalda Tuska w Polsat News, mógł mocno przyczynić się do wyborczej porażki Rafała Trzaskowskiego. Jasno pokazał on bowiem, że nagonka na Karola Nawrockiego opiera się na opowieściach ludzi całkowicie niewiarygodnych.
Zastanawiające jest to, że Tusk tak szybko przesądza, że doniesienia lekarza w Kanale Zero są nieprawdziwe, a jednocześnie nie miał żadnych wątpliwości co do tego, by iść do telewizji i oczerniać kandydata na prezydenta na podstawie doniesień… Jacka Murańskiego.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763448-tusk-dyskredytuje-jedrzejewskiego-celna-riposta-morawieckiego
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