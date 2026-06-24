Donald Tusk, w którego formację uderza afera Szpitala Południowego, wywołał swoim wpisem potężną burzę! Jeszcze przed złożeniem zeznań przez dr. Emila Jędrzejewskiego publicznie podważył jego wiarygodność, co wywołało falę oskarżeń. „Sygnalista trafia do prokuratury, premier ogłasza, że jest niewiarygodny, a główny bohater afery? Pod bezpiecznym politycznym parasolem” - wskazał Jacek Sasin, poseł PiS i były szef MAP.
To już przekroczenie wszelkich granic! Najpierw premier Donald Tusk (lider formacji, która jest obciążona potężną aferą Szpitala Południowego w Warszawie i lekarza-milionera, byłego radnego KO Dawida Kacprzyka) delikatnie komentuje sprawę podczas konferencji prasowej, a potem całkowicie bez hamulców w swoim wpisie w serwisie X uderza w sygnalistę, byłego ordynatora ze wspomnianej placówki.
Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni
— napisał Tusk.
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„Szokujące”
W wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Wpis Donalda Tuska, który tak otwarcie uderza w sygnalistę, wywołał lawinę gorących komentarzy!
Premier polskiego rządu, zanim jeszcze świadek zeznał (bo chce to zrobić w obecności pełnomocnika, czemu trudno się dziwić) oświadczył, że wiarygodność świadka jest wątpliwa. Szokujące
— podkreślił twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Premier oceniający wiarygodność świadka przed zakończeniem czynności ze świadkiem to jest trudny do skomentowania „standard”. Szkodzi to sprawie - bo już wiadomo, że została ona skażona stanowiskiem szefa prokuratora generalnego
— wskazał dziennikarz Patryk Słowik z zero.pl, autor tekstów o Szpitalu Południowym i samym Dawidzie Kacprzyku.
To „sprawdzanie do najdrobniejszego szczegółu” polega na tym, że prokuratura dziś rano zajęła się Emilem Jędrzejewskim, a nie zabezpieczyła dokumentacji działania złodzieja Kacprzyka
— zaznaczył Janusz Cieszyński, poseł PiS i byly minister cyfryzacji.
Sygnalista trafia do prokuratury, premier ogłasza, że jest niewiarygodny, a główny bohater afery? Pod bezpiecznym politycznym parasolem
— wskazał poseł PiS Jacek Sasin.
O wiarygodności świadków nie powinien rozstrzygać premier na X. Od tego są prokuratura i sądy. Państwo prawa kończy się tam, gdzie zaczyna się polityczne ocenianie dowodów przed zakończeniem śledztwa
— napisał Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Tusk już wydał instrukcje. Prokuratorzy od Waldemara Żurka już wiedzą, że mają uznać informacje za niewiarygodne. I niech ktoś powie, że ta sprawa nie będzie sterowana politycznie…
— zaznaczył Piotr Müller, europoseł PiS.
„Bezstronna” i „niezależna” prokuratura na bieżąco przekazuje informacje Panu Premierowi?
— zapytał Maciej Wilk, Prezes Fundacji Polskiego Rozwoju.
W jakim trybie został Pan poinformowany o szczegółach przesłuchania? Czy bazuje Pan tylko na informacjach medialnych przedstawionych przez rzecznika prokuratury? Na tym etapie ocena przez Premiera świadka jest próba dyskredytowania dowodu. Zważywszy na fakt odłożenia zeznań z uwagi na brak pełnomocnika to jest skandaliczny wpis
— podkreślił Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
Doszliśmy do momentu, gdzie premier wprost dowiaduje się od Prokuratury o zeznaniach świadka, a następnie dyskredytuje je na X-sie. Przecież to jest kryminał - Pan nigdy czegoś takiego nie powinien robić - a już na pewno nie powinien mieć wglądu w śledztwo
— ocenił Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Proszę się uwiarygodnić na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Do odwołania Donalda Tuska z fotela Premiera RP potrzeba 13 głosów PSL/Polska2050. Odwagi
— dodał Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763426-tusk-otwarcie-uderza-w-lekarza-wydal-instrukcje-kryminal
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