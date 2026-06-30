Jak najpierw podało Radio Wnet, a potem przekazano już oficjalnie, Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące tzw. dwóch wież! Postępowanie prowadziła prokurator Małgorzata Szeroczyńska. Przypomnijmy, że pani prokurator jest członkiem skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia Lex Super Omnia, odpowiednika sędziowskiej „Iustitii”.
To już oficjalne!
Według nieoficjalnych informacji Radia Wnet powodem umorzenia sprawy było stwierdzenie, że „czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia”, czyli art. 17 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego
— czytamy w tekście podanym w serwisie X.
Po godzinie oficjalną informację o umorzeniu sprawy przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, Prokuratura Okręgowa nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia
— wskazano w komunikacie.
Sprawa „dwóch wież” związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na warszawskiej działce należącej do spółki Srebrna. W lutym ub.r. warszawska Prokuratura Okręgowa śledztwo wznowiła.
Przypomnijmy, że pełnomocnikami austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera są mec. Roman Giertych, obecnie poseł KO i mec. Jacek Dubois.
Przesłuchanie prezesa PiS
10 czerwca w charakterze świadka przesłuchiwany był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przesłuchanie to trwało… około dziewięciu godzin! Pikanterii tej historii dodaje fakt, że Prokurator Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił później wniosku mec. Romana Giertycha o wyłączenie prok. Małgorzaty Szeroczyńskiej.
Początkowo prezes PiS miał być przesłuchany 20 maja, ale czynność odwołano. Termin i godzinę przesłuchania wyznaczono w czasie, kiedy Jarosław Kaczyński, jak co miesiąc, upamiętniał ofiary katastrofy smoleńskiej.
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Śmierć Barbary Skrzypek
Przypomnijmy, że w marcu zeszłego roku w ramach śledztwa przesłuchana została Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. Czynności prowadziła prok. Ewa Wrzosek.
Trzy dni po przesłuchaniu Skrzypek zmarła. Politycy PiS zaznaczyli, że na jej stan zdrowia mógł wpłynąć stres związany z przesłuchaniem oraz brak zgody na udział pełnomocnika podczas tej czynności. Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek były przedmiotem odrębnego postępowania. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała w grudniu 2025 roku o jego… umorzeniu.
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„Jedna wielka hucpa polityczna”
Informacje o umorzeniu śledztwa oznaczają ogromną kompromitację obozu władzy, który za wszelką cenę chciał udowodnić, że sprawa tzw. dwóch wież miała być wielką aferą… Wygląda więc na to, że wznowienie śledztwa i udział w nim prok. Ewy Wrzosek były jedynie formą politycznego odgrzewania sprawy. Dodatkowo, decyzja - o której nieoficjalnie pisze Radio Wnet - zapadła po ponownym przesłuchaniu samego Jarosława Kaczyńskiego.
Jeśli prokurator, przychylny obecnej władzy, umarza sprawę dwóch wież, to pozostaje pytanie, ile to wszystko kosztowało państwo. Bo to była jedna wielka hucpa polityczna inicjowana przez Romana Giertycha
— komentował (po publikacji) sprawę w Radiu Wnet poseł PiS, prawnik Paweł Jabłoński.
Co mówił Jarosław Kaczyński
Jeżeli chodzi o sprawę dwóch wież, to rozumiem, że w ramach walki z nami, ponieważ nic nie ma, to potrzeba fikcyjnych spraw. To, że ktoś chciał wybudować nie dwie wieże, tylko jakiś wysoki budynek, (…) to wszystko było w sferze zamiaru, który w ogóle nigdy nie jest przestępczy (…), natomiast w tym wypadu po prostu mieliśmy do czynienia nie z przestępstwem, tylko działaniem z zgodnym z kodeksem handlowym i będącym nawet obowiązkiem z punktu widzenia kodeksu handlowego. Jeżeli jakaś spółka ma jakiś majątek, który może wykorzystywać, to powinna go wykorzystywać
— mówił tuż po wznowieniu śledztwa prezes PiS.
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olnk/Radio Wnet/X/gov.pl/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763823-giertych-bedzie-wsciekly-sprawa-dwoch-wiez-umorzona
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