W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie od godz. 10 trwa trwa absurdalnie długie przesłuchanie w charakterze świadka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. „Chodzi o toczące się postępowanie w sprawie tzw. dwóch wież” - przekazał rzecznik tej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba. Prezesowi Kaczyńskiemu towarzyszą jego pełnomocnicy, dwóch adwokatów.
Prokuratura wznowiła śledztwo ws. tzw. dwóch wież w lutym zeszłego roku. Prezes PiS miał być przesłuchany 20 maja, ale czynność odwołano. Teraz termin i godzinę przesłuchania wyznaczono w czasie, kiedy Jarosław Kaczyński, jak co miesiąc, upamiętniał ofiary katastrofy smoleńskiej. W marcu zeszłego roku w ramach śledztwa przesłuchana została Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. Czynności prowadziła prok. Ewa Wrzosek. Trzy dni po przesłuchaniu Skrzypek zmarła. Politycy PiS zaznaczyli, że na jej stan zdrowia mógł wpłynąć stres związany z przesłuchaniem oraz brak zgody na udział pełnomocnika podczas tej czynności. Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek były przedmiotem odrębnego postępowania. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała w grudniu 2025 roku o jego umorzeniu.
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Wielogodzionne przesłuchanie
Prok. Skiba relacjonował dziś, że świadek - prezes Jarosław Kaczyński - został pouczony o możliwości z korzystania z prawa do odmówienia udzielenia odpowiedzi na pytania, lecz ani razu z niego nie skorzystał.
Rzecznik PO w Warszawie twierdzi, że przesłuchanie odbywa się w „dość dobrej atmosferze”.
Przewidujemy, że te czynności będą trwały - łącznie z zakończeniem odpowiadania na pytania, ze sprawdzeniem protokołu - jeszcze około dwie godziny
— zaznaczył.
Sprawa „dwóch wież” związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej, do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie.
Jeżeli chodzi o sprawę dwóch wież, to rozumiem, że w ramach walki z nami, ponieważ nic nie ma, to potrzeba fikcyjnych spraw. To, że ktoś chciał wybudować nie dwie wieże, tylko jakiś wysoki budynek, (…) to wszystko było w sferze zamiaru, który w ogóle nigdy nie jest przestępczy (…), natomiast w tym wypadu po prostu mieliśmy do czynienia nie z przestępstwem, tylko działaniem z zgodnym z kodeksem handlowym i będącym nawet obowiązkiem z punktu widzenia kodeksu handlowego. Jeżeli jakaś spółka ma jakiś majątek, który może wykorzystywać, to powinna go wykorzystywać
— powiedział tuż po wznowieniu śledztwa prezes PiS.
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koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762339-absurdalnie-dlugie-przesluchanie-prezesa-kaczynskiego
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