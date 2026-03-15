15 marca 2025 roku zmarła wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego - Barbara Skrzypek. Dzisiaj mija rok od jej śmierci.
Barbara Skrzypek miała 66 lat. Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie Barbarze Skrzypek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Prezydent
Śmierć
Przypominamy, że 12 marca ś.p. Barbara Skrzypek przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedoszłej inwestycji spółki Srebrna, czyli wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie.
Feralne przesłuchanie prowadziła wzbudzające ogromne kontrowersje prokurator Ewa Wrzosek, znana z ogromnego zaangażowania politycznego po stronie obecnego rządu.
Sprawa oburzyła opinię publiczną m.in. z uwagi na to, że do przesłuchania niedopuszczony został pełnomocnik Wrzosek.
Barbara Skrzypek zmarła 3 dni później. Politycy PiS wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i ogromnym stresem, które jej towarzyszył.
4 grudnia 2025 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek.
