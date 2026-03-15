To już rok od śmierci ś.p. Barbary Skrzypek. Jej sprawa zbulwersowała polską opinię publiczną. Do dziś została niewyjaśniona

Mija rok od śmierci ś.p. Barbary Skrzypek / autor: Fratria
15 marca 2025 roku zmarła wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego - Barbara Skrzypek. Dzisiaj mija rok od jej śmierci.

Barbara Skrzypek miała 66 lat. Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie Barbarze Skrzypek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Prezydent

Przypominamy, że 12 marca ś.p. Barbara Skrzypek przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedoszłej inwestycji spółki Srebrna, czyli wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie.

Feralne przesłuchanie prowadziła wzbudzające ogromne kontrowersje prokurator Ewa Wrzosek, znana z ogromnego zaangażowania politycznego po stronie obecnego rządu.

Sprawa oburzyła opinię publiczną m.in. z uwagi na to, że do przesłuchania niedopuszczony został pełnomocnik Wrzosek.

Barbara Skrzypek zmarła 3 dni później. Politycy PiS wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i ogromnym stresem, które jej towarzyszył.

4 grudnia 2025 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

