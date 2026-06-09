Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma złożyć zeznania przed warszawską prokuraturą. Polityk został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. „dwóch wież” oraz okoliczności współpracy z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem. Śledztwo w tej sprawie wznowiono w lutym zeszłego roku. Prezes PiS podkreślił wówczas, że takie działanie prokuratury mieści się w ramach walki z opozycją. „Ponieważ nic nie ma, to potrzeba fikcyjnych spraw” - stwierdził.
Prokuratura wyznaczyła termin przesłuchania
Informację o wezwaniu Jarosława Kaczyńskiego potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba. Jak przekazał, przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości ma odbyć się już jutro.
Polityk zostanie wysłuchany w charakterze świadka. O planowanym przesłuchaniu jako pierwszy poinformował TVN24.
Nie jest to pierwsza próba przesłuchania lidera PiS w tej sprawie. Wcześniej prokuratura wyznaczyła termin na 20 maja, jednak czynność została odwołana.
Powodem była nieobecność jednego z uczestników postępowania.
Taśmy „Wyborczej” i odpowiedź Kaczyńskiego
Ponad siedem lat temu „Gazeta Wyborcza” opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca 2018 roku m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birgfellnerem, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego złożone pod koniec stycznia 2019 r. przez adwokata Birgfellnera, Jacka Duboisa, dotyczyło braku zapłaty za złożone biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do inwestycji.
Jak podała „GW”, w sumie z podatkiem VAT austriacki biznesmen Gerald Birgfellner, który kierował Nuneatonem, chce od Srebrnej 1 mln 580 tys.
Jarosław Kaczyński we wspomnianej rozmowie, jak zaznaczał, chciał załatwić wszystko zgodnie z prawem, do czego potrzebował odpowiednich dokumentów od Austriaka.
To nie narusza mojego wizerunku; muszę jednak prostować te wszystkie kłamstwa i sugestie
— mówił wówczas prezes PiS.
Na tych taśmach nie ma przekleństw, nie ma omawiania nielegalnych działań, nie ma korupcji. Jest poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji, przy nacisku na legalność działań
— podkreślił.
W tle śmierć Barbary Skrzypek
W marcu zeszłego roku w ramach śledztwa przesłuchana została Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. Czynności prowadziła prok. Ewa Wrzosek.
Trzy dni po przesłuchaniu Skrzypek zmarła. Politycy PiS zaznaczyli, że na jej stan zdrowia mógł wpłynąć stres związany z przesłuchaniem oraz brak zgody na udział pełnomocnika podczas tej czynności.
Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek były przedmiotem odrębnego postępowania. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała w grudniu 2025 roku o jego umorzeniu.
Czy prezes PiS stawi się na wezwanie prokuratury?
Jarosław Kaczyński już po wznowieniu sprawy, zapowiadał, że stawi się na wezwanie prokuratury. Powiedział również, jak rozumie postępowanie organów ścigania w sprawie „dwóch wież”
Jeżeli chodzi o sprawę dwóch wież, to rozumiem, że w ramach walki z nami, ponieważ nic nie ma, to potrzeba fikcyjnych spraw. To, że ktoś chciał wybudować nie dwie wieże, tylko jakiś wysoki budynek, (…) to wszystko było w sferze zamiaru, który w ogóle nigdy nie jest przestępczy (…), natomiast w tym wypadu po prostu mieliśmy do czynienia nie z przestępstwem, tylko działaniem z zgodnym z kodeksem handlowym i będącym nawet obowiązkiem z punktu widzenia kodeksu handlowego. Jeżeli jakaś spółka ma jakiś majątek, który może wykorzystywać, to powinna go wykorzystywać
— zaznaczył prezes PiS.
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SC/interia.pl/tvn24/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762236-kaczynski-wezwany-do-prokuratury-chodzi-o-sprawe-sprzed-8-lat
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