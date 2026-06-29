"Dzisiaj jest już wiarygodny?". Stanowski drwi z Tuska

  • Polityka
  • opublikowano:
Stanowski drwi z Tuska / autor: Fratria
Stanowski drwi z Tuska / autor: Fratria

Krzysztof Stanowski zadrwił z Donalda Tuska po przesłuchaniu lekarza Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. „Czy jeśli w piątek doktor Jędrzejewski był niewiarygodny, ponieważ nie odpowiedział na pytania, to czy dzisiaj jest już wiarygodny, skoro odpowiada od ośmiu godzin?” - pytał w serwisie X.

Były ordynator chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stawił się wraz z pełnomocnikiem na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

To już drugie przesłuchanie lekarza w śledztwie dotyczącym tej placówki. Wcześniej próbowano to zrobić bez udziału jego pełnomocnika. Po jego odmowie premier Donald Tusk natychmiast zakomunikował w mediach społecznościowych, że świadek jest… niewiarygodny, wprawiając w osłupienie opinię publiczną w Polsce.

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Pytania do Tuska

Teraz wytknąć to premierowi postanowił Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero, którego media nagłośniły patologie Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Dzień dobry Donald Tusk. Czy jeśli w piątek doktor Jędrzejewski był niewiarygodny, ponieważ nie odpowiedział na pytania, to czy dzisiaj jest już wiarygodny, skoro odpowiada od ośmiu godzin? Bardzo dziękuję za odpowiedź

— napisał.

Stanowski zacytował też słowa rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, który przyznał, że zeznania lekarza były „produktywne”.

Przesłuchanie jest bardzo produktywne. Będzie trwało jeszcze kilka godzin”. Czy są z nami politycy, którzy od piątki wypisywali treści w stylu „a taki był wygadany w Kanale Zero”?

— pytał.

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O co chodzi?

W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Ma to związek z publikacją portalu zero.pl z 15 czerwca, z której wynika, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

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as/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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