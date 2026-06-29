Prokuratura przesłuchuje lekarza Jędrzejewskiego! Co wiadomo?

  • Polityka
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Emil Jędrzejewski jest przesłuchiwany / autor: PAP/Paweł Supernak
Emil Jędrzejewski jest przesłuchiwany / autor: PAP/Paweł Supernak

Przesłuchanie świadka jest bardzo produktywne; przewidujemy, że będzie trwało jeszcze kilka godzin” — powiedział po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, komentując przesłuchanie b. ordynatora chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego.

Były ordynator chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stawił się wraz z pełnomocnikiem na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. To już drugie przesłuchanie lekarza w śledztwie dotyczącym tej placówki.

Przesłuchanie rozpoczęło się o godzinie 9.00. Około godziny 16.00 rzecznik warszawskiej prokuratury wyszedł do dziennikarzy i przekazał, że nadal trwa przesłuchanie świadka, odbywa się w dobrej atmosferze, jest też nagrywane.

Zgodnie z wolą pełnomocnika i świadka jest dążenie, by to przesłuchanie nie zostało przerwane i by nie wyznaczać nowego terminu. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie przesłuchanie jest bardzo produktywne

— powiedział prok. Skiba.

Na przesłuchaniu Jędrzejewskiego reprezentuje radca prawny Tomasz Jendrasiak.

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Kolejne przesłuchanie

Były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski był już przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej w środę po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero. Stwierdził tam m.in., że na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

Świadek w trakcie przesłuchania miał zakomunikować, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika.

Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w tym dniu i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania

— powiedział wtedy rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Jędrzejewski miał zostać poinformowany, że nie jest to możliwe, a następny termin przesłuchania wyznaczono na poniedziałek 29 czerwca.

Śledztwa

W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Ma to związek z publikacją portalu zero.pl z 15 czerwca, z której wynika, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

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as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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