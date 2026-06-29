Koalicja Obywatelska ma ogromny problem z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie rolę koordynatora SOR-u pełnił młody lekarz-milioner z KO Dawid Kacprzyk. Prezydent stolicy i wiceszef wspomnianej partii Rafał Trzaskowski nie podjął żadnych kroków, by zwalczyć nieprawidłowości w szpitalu, przed wybuchem afery w mediach, chociaż już rok temu zgłosił się do niego w tej sprawie sygnalista, ówczesny ordynator chirurgii w tym szpitalu Emil Jędrzejewski. Poseł KO Robert Kropiwnicki w żałosny sposób zareagował na antenie Polsat News na uwagę doradcy prezydenta Błażeja Pobożego, że w tej sprawie wiceprezydenci Warszawy powinni zostać odwołani ze swoich stanowisk.
Błażej Poboży zwrócił uwagę na to, iż władze stolicy przed wybuchem afery w Szpitalu Południowym nie zrobiły nic, by ukrócić działalność lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Przypomnijmy, że nie chodzi tylko o ogromne zarobki Kacprzyka, zupełnie nieadekwatne do jego doświadczenia - jako 28-letni lekarz bez zrobionej specjalizacji Kacprzyk zarobił w 2025 roku aż 1,6 mln zł - ale też o to, że w Szpitalu Południowym istniał „salonik VIP”, gdzie na specjalnych zasadach przyjmowani byli politycy KO i członkowie ich rodzin. Szpital Południowy podlega zarządzanemu przez Rafała Trzaskowskiego miastu Warszawa.
Powinni polecieć zastępcy prezydenta Trzaskowskiego, bo trzech zastępców Trzaskowskiego w różnych aspektach nadzoruje ten szpital
— powiedział Błażej Poboży.
Prezydent Nawrocki powinien polecieć w tej sprawie. Jak idziemy do samej góry, to prezydent Nawrocki
— wypalił w reakcji na to Robert Kropiwnicki.
„Jest pan bezczelny”
Prezydent Nawrocki, akurat nie wiem, czy pan to odnotował, ma rekordowe poparcie społeczne 58 proc. Polaków
— zauważył doradca prezydenta.
Rekordowe snusy używa
— wypalił poseł KO, nawiązując do tego, że Karol Nawrocki korzysta ze snusów.
Jest pan bezczelny
— zareagował na te słowa Poboży.
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tkwl/X/”Polsat News”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763720-afera-z-kacprzykiem-kropiwnicki-wykrzykiwal-cos-o-snusach
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