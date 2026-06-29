WIDEO

Afera z Kacprzykiem? Kropiwnicki wykrzykiwał coś o snusach i odwołaniu Nawrockiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Robert Kropiwnicki / autor: Fratria/X
Robert Kropiwnicki / autor: Fratria/X

Koalicja Obywatelska ma ogromny problem z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie rolę koordynatora SOR-u pełnił młody lekarz-milioner z KO Dawid Kacprzyk. Prezydent stolicy i wiceszef wspomnianej partii Rafał Trzaskowski nie podjął żadnych kroków, by zwalczyć nieprawidłowości w szpitalu, przed wybuchem afery w mediach, chociaż już rok temu zgłosił się do niego w tej sprawie sygnalista, ówczesny ordynator chirurgii w tym szpitalu Emil Jędrzejewski. Poseł KO Robert Kropiwnicki w żałosny sposób zareagował na antenie Polsat News na uwagę doradcy prezydenta Błażeja Pobożego, że w tej sprawie wiceprezydenci Warszawy powinni zostać odwołani ze swoich stanowisk.

Błażej Poboży zwrócił uwagę na to, iż władze stolicy przed wybuchem afery w Szpitalu Południowym nie zrobiły nic, by ukrócić działalność lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Przypomnijmy, że nie chodzi tylko o ogromne zarobki Kacprzyka, zupełnie nieadekwatne do jego doświadczenia - jako 28-letni lekarz bez zrobionej specjalizacji Kacprzyk zarobił w 2025 roku aż 1,6 mln zł - ale też o to, że w Szpitalu Południowym istniał „salonik VIP”, gdzie na specjalnych zasadach przyjmowani byli politycy KO i członkowie ich rodzin. Szpital Południowy podlega zarządzanemu przez Rafała Trzaskowskiego miastu Warszawa.

Powinni polecieć zastępcy prezydenta Trzaskowskiego, bo trzech zastępców Trzaskowskiego w różnych aspektach nadzoruje ten szpital

— powiedział Błażej Poboży.

Prezydent Nawrocki powinien polecieć w tej sprawie. Jak idziemy do samej góry, to prezydent Nawrocki

— wypalił w reakcji na to Robert Kropiwnicki.

Jest pan bezczelny”

Prezydent Nawrocki, akurat nie wiem, czy pan to odnotował, ma rekordowe poparcie społeczne 58 proc. Polaków

— zauważył doradca prezydenta.

Rekordowe snusy używa

— wypalił poseł KO, nawiązując do tego, że Karol Nawrocki korzysta ze snusów.

Jest pan bezczelny

— zareagował na te słowa Poboży.

Czytaj także

tkwl/X/”Polsat News”

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych