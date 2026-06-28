Awantura polityków na antenie! Bosak: "Nie będę stał jak łajza"

Na antenie Polsat News doszło do bardzo ostrego starcia między wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji Krzysztofem Bosakiem, a politykami koalicji Donalda Tuska - posłem KO Robertem Kropiwnickim i posłanką PSL Magdaleną Sroką. Poszło o aferę w Szpitalu Południowym i działalność lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka.
Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na to, że opowieści premiera i szefa KO Donalda Tuska w sprawie afery w Szpitalu Południowym nie mają sensu z uwagi na to, że jest to wielki kłamca.
Wsłuchiwanie się, co do powiedzenia ma w tej sprawie Tusk, wielki cynik, wielki manipulator, wielki kłamca, nie ma najmniejszego sensu
— podkreślił na antenie Polsat News Krzysztof Bosak.
Z kolei bagatelizował aferę zaczął - tu bez zaskoczenia - Robert Kropiwnicki z KO.
Zapewne pan poseł Bosak zapomniał o prostej rzeczy, o tym, że pan doktor Jędrzejewski jest w sporze prawnym ze szpitalem o około pół miliona złotych, że szpital domaga się od niego zwrotu, że źle rozliczał finansowanie swojego oddziału, gdzie był na procencie od przerobionych usług czy tam punktów (…). Był w konflikcie osobistym z tym młodym lekarzem Kacprzykiem, że oni się pobili gdzieś tam na jakimś korytarzu, to o tym też pan po prostu zapomniał. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to prokuratura wyjaśniła
— zaznaczył poseł KO.
Jeśli było tak, że doświadczony chirurg i ordynator wziął za fraki tego gówniarza i nim trzepnął o ścianę po to, żeby przestali przez to ginąć pacjenci, to uważam, że dobrze zrobił. To jest pierwsza sprawa. Druga, jeżeli umowa była podpisana korzystna dla pana doktora i okazało się, że nie mogliście go wywalić z pracy ze stratą do niego, to chwała mu za to, że nie ufając wam się zabezpieczył i hańba dla władz szpitala, które po próbie wyrzucenia go z pracy próbują jeszcze uderzyć w niego finansowo
— ripostował Bosak.
„To, co pani mówi, to jest pitu-pitu”
Słowa Bosaka oburzyły obecną w programie Magdalenę Srokę, posłankę PSL.
Jeżeli słyszę pana marszałka Bosaka, który mówi, że lekarz wziął za fraki gówniarza i nim walnął o ścianę, słyszę polityków Prawa i Sprawiedliwości…
— rozpoczęła swoją wypowiedź Sroka.
I co panią zdziwiło w tym, co powiedziałem?
— zareagował Bosak.
To takiego, że dzisiaj mamy coraz więcej sytuacji, w których dochodzi do agresji wobec lekarzy, wobec pielęgniarek i to właśnie te emocje przenoszą się na ludzi, którzy oczekują od służby zdrowia, że zostaną zaopiekowani i kolejki będą skrócone, a nie, że politycy będą mówić, że bardzo dobrze, że jeden drugiego wziął za fraki. Naprawdę w taki sposób powinniśmy załatwiać tego kwestię? No chyba nie
— broniła swojego stanowiska posłanka PSL.
W obronie ludzkiego zdrowia i życia powinniśmy reagować i wasze pitu-pitu, że wszystko było okej, procedury zadziałały, lekarz wywalony, prokuratura będzie teraz prowadzić…
— odpowiedział Bosak.
Jakie pitu-pitu?
— dopytała Sroka.
„Wytłumaczę to pani bardzo prosto”
To, co pani mówi, to jest pitu-pitu, to jest uciekanie od tematu. Jeśli pani ma problem ze zrozumieniem, to wytłumaczę to pani bardzo prosto - jeżeli będę świadkiem tego, że ktoś komuś robi krzywdę, zagraża zdrowiu lub życiu, to nie będę stał jak łajza i się przyglądał. Jeżeli taka sytuacja zaszła między tym pupilem ministra Kierwińskiego i Tuska i wyrzuconym przez waszych urzędników chirurgiem doświadczonym, który pracował w wojskowej służbie zdrowia w wielu szpitalach, ma dobrą opinię pacjentów, jeśli taka sytuacja zaszła, to ja jestem po stronie tego, kto bronił pacjentów, a nie po waszej. Rozumie pani?
— mówiła posłanka PSL.
Właśnie, ale teraz pytanie, czy on bronił pacjentów?
— broniła dalej swojej narracji Sroka.
Jak pani znajdzie odpowiedź na swoje pytania, to pani do nas przyjdzie
— odparł Bosak.
tkwl/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763704-awantura-politykow-na-antenie-bosak-nie-bede-stal-jak-lajza
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