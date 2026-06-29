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TYLKO U NAS. Afera w kolejnym szpitalu Trzaskowskiego! "Weszło CBA"

  • Polityka
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Logo CBA oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Logo CBA oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Pan prezydent Rafał Trzaskowski obiecał, że na koniec maja zostanie przedstawiony wynik kontroli, która tam jest. Później powiedział, że na koniec czerwca. Teraz powiedział na ostatniej sesji, że przedstawi informacje na koniec lipca i udzieli informacji na moją interpelację. Natomiast chciałem powiedzieć, że w międzyczasie weszło CBA. Mam nadzieję, że tymi wszystkimi kwestiami zacznie się w końcu interesować ktoś na poważnie” - powiedział niezrzeszony warszawski radny Paweł Lech (wcześniej KO) w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do nieprawidłowości w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym wywołała falę oburzenia Polaków na Koalicję Obywatelską. Nie dość, że pracował tam młody lekarz z KO Dawid Kacprzyk, który nie mając…

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Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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