Napięcie wokół relacji polsko-ukraińskich narasta. Po kolejnych deklaracjach Wołodymyra Zełenskiego i sporze o pamięć historyczną europosłowie PiS z grupy EKR ruszają z inicjatywą w Parlamencie Europejskim. Chcą debaty i rezolucji, która przypomni całej Unii Europejskiej o zbrodniach OUN-UPA. „Cała Europa powinna się o tym dowiedzieć” – podkreśla Patryk Jaki.
Projekt Zełenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— oświadczył Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
Czy to jawna eskalacja sporu z Polską? Wszystko na to wskazuje! Przypomnijmy, pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” (zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach na Wołyniu) Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest tą decyzją oburzony, a 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Następnie Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował zaś, że zwróci przyznany mu w 2022 r. ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego
„Cała Europa powinna się o tym dowiedzieć”
Teraz europoseł PiS Patryk Jaki przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że „w związku z kolejną prowokacją i zbliżającą się rocznicą 11 lipca” grupa EKR złożyła wniosek o debatę i rezolucję Parlamentu Europejskiego, „upamiętniającą ludobójstwo Polaków oraz przypominającą, czym było OUN-UPA”.
Cała Europa powinna się o tym dowiedzieć
— zaznaczył.
Jaki dodał, że w środę wniosek rozpatrzy Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego.
Od 6 do 10 lipca akurat dzień przed rocznicą Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się sesja w Strasbourgu. Lepszej okazji, aby przypomnieć mieszkańcom UE czym było UPA, nie będzie
— napisał europoseł, kierując jednocześnie apel „do wszystkich wyborców ponad podziałami, aby pisali do polskich europosłów, aby poparli inicjatywę”.
Prezydent Ukrainy wykonał kolejny ruch niszczący relacje polsko-ukraińskie. Niestety to dowód (o czym mówiliśmy wcześniej), że poprzednie decyzje były świadome. Liczę, że tym razem cała polska klasa polityczna zrozumie, że tu jest potrzebna twarda, asertywna polityka. Pomagać, ale również WYMAGAĆ.
Nasza grupa w Parlamencie Europejskim złożyła wniosek o debatę i rezolucję upamiętniającą ofiary ludobójstwa dokonanego przez UPA. Relacje w Europie muszą być oparte na prawdzie. Ukraińscy politycy muszą to wreszcie zrozumieć. Obecnie, swoimi zachowaniami, uderzają również w długoterminowe interesy własnego kraju
— napisał z kolei Piotr Müller.
Dlaczego 11 lipca? To rocznica wydarzenia nazywanego „Krwawą niedzielą” – apogeum mordu na ludności polskiej zamieszkującej wsie i miasteczka na Wołyniu. Zgodnie z uchwałą sejmową corocznie 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763739-europoslowie-podejmuja-kroki-w-pe-przypomniec-czym-bylo-upa
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