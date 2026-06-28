Słowa Wołodymyra Zełenskiemu - eskalacyjne wobec Polski - szybko podchwycił Kyryło Budanow. Szef Biura Prezydenta Ukrainy nie tylko poparł projekt budowy Panteonu Narodowego, ale także przekonywał, że „nikt nie będzie dyktował Ukraińcom, których bohaterów czcić, które święta obchodzić czy jaką historię studiować”. Pod jego wpisem zawrzało! Popłynęły odpowiedzi polityków i publicystów z Polski.
Projekt Zełenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— oświadczył Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
Czy to jawna eskalacja sporu z Polską? Wszystko na to wskazuje! Przypomnijmy, pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” (zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach na Wołyniu) Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest tą decyzją oburzony, a 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Następnie Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował zaś, że zwróci przyznany mu w 2022 r. ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego
Budanow wtóruje Zełenskiemu
Zełenskiemu wtóruje w sieci wspomniany już szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow
Nikt i nigdy więcej nie będzie dyktował Ukraińcom, których bohaterów czcić, które święta obchodzić czy jaką historię studiować. O to prawo wolności własnego wyboru i narodowej niezależności nasi przodkowie walczyli przez setki lat, i właśnie o to dziś przelewają krew nasi wojownicy. Pamięć o nich musi żyć wiecznie. My, nasze dzieci i wszystkie przyszłe pokolenia musimy jasno znać i czcić tych, którzy poświęcili swoje życie walce o Ukrainę. To szczególnie ważne dziś, gdy prowadzimy wojnę o wolność Ukrainy
— napisał w mediach społecznościowych. Budanow stwierdził, że projekt Zełenskiego to „zdecydowany i bardzo potrzebny krok w kierunku przywrócenia historycznej sprawiedliwości, konsolidacji naszego społeczeństwa oraz stworzenia fundamentu pamięci dla następnych pokoleń”, a także jest… „świadectwem państwowej dojrzałości” Ukrainy.
Jestem przekonany, że ukraiński parlament rozumie znaczenie takiej inicjatywy i jak najszybciej rozpatrzy oraz uchwali ten projekt ustawy
— uznał były szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.
Komentarze z Polski
Co interesujące, pod wpisem Budanowa pojawiło się bardzo wiele wpisów z Polski. Szefowi Biura Prezydenta Ukrainy odpowiedzili m.in. publicyści i politycy.
Nikt nie mówił Niemcom dlaczego nie powinni chwalić się Hitlerem. Sami to zrozumieli. Dopóki nie zrozumiecie tego również wy, pozostaniecie poza wspólnotą cywilizowanych krajów
— skomentował dosadnie publicysta i pisarz Rafał Ziemkiewicz.
Dopóki ci bohaterowie walczyli z wojownikami, żołnierzami i politykami, to rozumiem. W momencie kiedy zabierają się za cywilów, kobiety i dzieci, przekraczają granicę. Mówię to jako osoba, która realnie w jakimś stopniu pomogła Ukrainie powstrzymać rosyjską agresję
— dodał Paweł Szrot, poseł PiS, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
Widać, że mentalnie i nie tylko chcecie być w objęciach Rosjan. Wasz wybór
— wypunktował mocno poseł PiS Jan Kanthak.
Ukraina trwoni w ten sposób wszystko, co otrzymała od Polaków i polskiego państwa, na czele z ogromną życzliwością oraz bezinteresownym wsparciem ludzi po ataku Rosji. Robią to na własne życzenie. Fatalna, krótkowzroczna polityka
— napisała poseł PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
Pełna zgoda. Ukraina ma prawo czcić sobie kogo chce. Polska ma prawo pomagać komu chce i akceptować wejście do UE kogo chce. Sytuacja win-win
— dodał ironicznie Bartłomiej Wypartowicz z Defence24.pl.
„Nikt i nigdy więcej nie będzie dyktował Ukraińcom (…) jaką historię studiować” Budanov sam właśnie przyznał, że dla władz Ukrainy są różne wersje historii. Podczas gdy historia jest jedna - ta prawdziwa. I to im nie pasuje
— skomentował Konrad Wernicki z „Tygodnika Solidarność” i portalu Tysol.pl
Fałszywa historia mistrzynią fałszywej polityki. Zelenskiemu noga poślizgnęła się we krwi. Na dalszą metę zyska na tym włącznie Moskwa
— ocenił także lewicowy publicysta Marcin Giełzak.
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olnk/X/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763733-budanow-powiela-narracje-zelenskiego-polacy-odpowiadaja
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