Słowa Wołodymyra Zełenskiego o „bohaterach” Ukrainy wywołały kolejną falę oburzenia! Wiceprezes PiS, szef EKR Mateusz Morawiecki ocenił, że to „kolejny policzek wymierzony Polsce” i zażądał od rządu Donalda Tuska twardej deklaracji! Były premier stawia jasny warunek.
Projekt Zełenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— oświadczył Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
Czy to jawna eskalacja sporu z Polską? Wszystko na to wskazuje! Przypomnijmy, pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” (zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach na Wołyniu) Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest tą decyzją oburzony, a 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Następnie Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował zaś, że zwróci przyznany mu w 2022 r. ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego
Morawiecki żąda deklaracji od polskiego rządu
Słowa prezydenta Zełenskiego to kolejny policzek wymierzony Polsce, będący efektem służalczej polityki rządu Tuska, który zamiast ramię w ramię z Prezydentem Karolem Nawrockim bronić polskiej pamięci, pozwala Kijowowi przekraczać kolejne granice
— stwierdził mocno były premier Mateusz Morawiecki w swoim wpisie w serwisie X.
Ukraina nie będzie nam mówić, że ludobójcy z UPA i Bandera są „bohaterami”, których nikt nie ma prawa oceniać. Polska ma nie tylko prawo, ale obowiązek powiedzieć jasno: kult zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordowanie polskich dzieci, kobiet i całych wsi zamyka Ukrainie drogę do europejskiej wspólnoty wartości
— wskazał również.
Dlatego Morawiecki postawił warunek polskiemu rządowi.
Żądam od polskiego rządu natychmiastowej deklaracji: żadnego zamykania etapów negocjacyjnych Ukrainy z UE bez pełnej zgody na prawdę historyczną, ekshumacje i zakończenie kultu UPA, OUN, SS Galizien, Bandery, Szuchewycza, Doncewa, Melnyka i innych zbrodniarzy
— czytamy.
Szef EKR podkreślił, że „nie ma zgody na deptanie polskich grobów”.
Nie ma zgody na rozmywanie odpowiedzialności za rzeź wołyńską. Nie ma zgody na upokarzanie Polski. Rządzący mogliby w końcu to zrozumieć!
— spuentował Mateusz Morawiecki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763734-wprost-o-ukrainie-i-tusku-morawiecki-zada-deklaracji-od-rzadu
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