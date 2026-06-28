Kidawa-Błońska szokuje słowami o Rzezi Wołyńskiej i Nawrockim

  • Polityka
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Małgorzata Kidawa-Błońska / autor: Fratria
Małgorzata Kidawa-Błońska / autor: Fratria

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska uważa, że wzrost napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą to wina prezydenta Karola Nawrockiego. W wywiadzie, jakiego udzieliła wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej znalazły się także niepokojące wypowiedzi dotyczące Rzezi Wołyńskiej.

Małgorzata Kidawa-Błońska rozmawiała z dziennikiem „Rzeczpospolita”. W wywiadzie podzieliła się m.in. swoimi refleksjami na temat Rzezi Wołyńskiej. Ze słów wiceprzewodniczącej KO wynika, że Polska nie powinna stawiać zbyt mocno sprawy pamięci o zamordowanych na Wołyniu 100 tys. naszych rodaków.

Wspieraliśmy i nadal wspieramy Ukrainę. Te emocje dotyczą bardzo trudnej sprawy, bo rzeź wołyńska wciąż dzieli Polaków i Ukraińców i zbyt długo dochodzimy do porozumienia, takiego, jakie udało się osiągnąć z Niemcami. Tutaj się nie udało. Trzeba rozmawiać, słuchać, rozumieć i nie można działać emocjonalnie

— powiedziała Kidawa-Błońska.

Karol Nawrocki winny napięć polsko-ukraińskich?

Marszałek Senatu wskazała też winnego pogorszenia się relacji polsko-ukraińskich w ostatnich tygodniach. Nie jest nim, według Kidawy-Błońskiej, Wołodymyr Zełenski, który nadał jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska imię „bohaterów UPA”, tylko prezydent Karol Nawrocki, który zareagował na to odebraniem Ukraińcowi Orderu Orła Białego.

Pan prezydent Nawrocki podgrzał tę sytuację bardzo mocno, emocje sięgnęły zenitu i gorzej już być nie może. To nie zbliża nas do rozwiązania problemu, tylko oddala, a na dodatek buduje niechęć do Ukraińców w naszym kraju. Słyszałam, że niedawno została podpalona restauracja, którą prowadzą Ukraińcy. Dochodzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji, a przypominam sobie pewne sceny z historii i nie chciałabym, żeby kiedykolwiek powtórzyły się w Polsce

— powiedziała Kidawa-Błońska.

Apel do obu prezydentów

Niedoszła kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta RP przyznała jednocześnie, że „decyzja, którą podjął prezydent Zełenski dla Polaków jest niezrozumiała i nie do zaakceptowania”.

Z kolei odesłanie przez prezydenta Zełenskiego Orderu Orła Białego pocztą pokazuje, że znów emocje biorą górę. Liczę na to, że prezydenci Polski i Ukrainy będą potrafili ze sobą porozmawiać

— powiedziała.

Bo jeżeli oni powiedzą, że nie można rozmawiać, to jak można wymagać od ludzi, żeby rozmawiali i zrozumieli tę sytuację?

— spuentowała Kidawa-Błońska.

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łw/”Rzeczpospolita”

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