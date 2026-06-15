Okazuje się, że niemieckie media podzielają stanowisko polskiego prezydenta. Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina nadając imię „bohaterów UPA” jednej ze swoich wojskowych jednostek, wyklucza się kręgu kulturowego Europy, ponieważ gloryfikuje morderców. „Ukraina oddala się od Europy” – pisze „Die Welt” i nazywa przywódcę ukraińskich nacjonalistów Stepana Banderę „rzeźnikiem”.
Komentując polsko-ukraiński spór o nadanie jednemu z oddziałów imienia „Bohaterów UPA”, niemieckie media piszą, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest niezgodna z europejskimi wartościami i oddala Ukrainę od UE.
Ta sytuacja pokazuje, że Kijów nie jest jeszcze gotowy do stania się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Ukraina jako członek stowarzyszony bez praw głosu, co niedawno zaproponował kanclerz Friedrich Merz, powinna po zakończeniu wojny zająć się nie tylko spełnianiem warunków Komisji Europejskiej, lecz także „przyswojeniem sobie wartości europejskich, i to wszystkich bez wyjątku” – czytamy w konkluzji komentarza autorstwa Jacquesa Schustera.
— pisze Jacques Schuster w komentarzu na łamach „Die Welt”.
To stanowisko jest całkowicie zbieżne z opiniami większości Polakow. Prezydent RP Karol Nawrocki uważa, że w tej sytuacji Ukraina nie może stać się częścią Unii Europejskiej, ponieważ gloryfikuje ludobójców spod znaku OUN-UPA. Prezydent chce, aby Zełenskiemu zostało odebrane najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła Białego, który otrzymał rok po rosyjskiej napaści na Ukrainę.
„Rzeźnik” Bandera
Jak widać Niemcy, którzy często próbują rozmywać swoją odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej, w przypadku Ukrainy stosują bardzo surową ocenę.
Bandera i jego żołnierze podczas II wojny światowej nie tylko rozstrzelali dziesiątki tysięcy polski cywilów, lecz także pomagali Niemcom w mordowaniu Żydów. Polska gotuje się z powodu decyzji Zełenskiego i ma rację
— ocenił niemiecki dziennikarz. „Die Welt” podkreśla, że Stepan Bandera „rzeźnik”.
Z kolei „Frankfurter Allgemeine Zeitung” analizując genezę polsko-ukraińskiego sporu o UPA przypomina, że ukraiński ruch narodowy formował się w XIX wieku w opozycji nie tylko wobec Rosji, lecz także w konkurencji do Polski.
Reinhard Veser przypomniał, że pod koniec I wojny światowej oba narody rościły sobie prawo do obszarów będących obecnie częścią Ukrainy Zachodniej. Komentator zaznaczył, że ukraińscy nacjonaliści kolaborowali w II wojnie światowej z nazistowskimi Niemcami i uczestniczyli bezpośrednio w zbrodniach narodowych socjalistów.
Ponieważ Berlin nie zgodził się na powstanie ukraińskiego państwa narodowego, UPA zwróciła się zbrojnie przeciwko Wehrmachtowi, walcząc jednocześnie z sowieckimi i polskimi partyzantami. Na obszarach, do których UPA rościła sobie pretensje, przeprowadzono czystki etniczne
— czytamy w „FAZ”.
koal/DW/FAZ
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762648-zelenski-oslupial-niemiecka-prasa-ukraina-oddala-sie-od-europy
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