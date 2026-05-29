Zełenski bez polskiego orderu? Nawrocki nie pozostawił złudzeń!

„8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła białego, zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do haniebnej sytuacji na Ukrainie, gdzie tamtejszy prezydent uhonorował zbrodniczą UPA.
Kilka dni temu prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”.
W związku z decyzją prezydenta Ukrainy, Pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych ‘Północ’ imienia ‘Bohaterów UPA’, zwracam się do Prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia państwowego RP
— poinformował szef KP Konfederacji, Grzegorz Płaczek, na portalu X. Polityk dołączył do wpisu dokument, jaki trafił do prezydenta Karola Nawrockiego.
„Tusk chce ten temat wyciszyć”
Podczas dzisiejszych obrad Sejmu doszło do ciekawej sytuacji, którą nagrał poseł Paweł Jabłoński. Na wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych widzimy jak wiceszef MSZ Marcin Bosacki słucha instrukcji od Donalda Tuska. Szef koalicji 13 grudnia kiwa na końcu przecząco głową.
Ciekawa sytuacja: Marcin Bosacki chciał w Sejmie zabrać głos żeby wytłumaczyć się z tego, dlaczego MSZ nie wezwało ambasadora Ukrainy i uznaje skandaliczną decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej patronatu zbrodniarzy z UPA za realizację „prawa do wyboru własnych bohaterów”… ale Donald Tusk chce ten temat wyciszyć – więc mu zakazał
— czytamy w załączonym wpisie polityka na portalu X.
Czytaj także
„Odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu”
Prezydent Karol Nawrocki został zapytany o kwestię odebrania Zełenskiemu odznaczenia.
Oceniam bardzo krytycznie, pan prezydent Zełenski (dużo się o tym mówi w Polsce, piętnuje kolejne środowiska polityczne za to, że powielają to, co nazywa się rosyjską propagandą), trzeba to powiedzieć jasno, dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Też dowód na to, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do UE, bardzo się mylili
— powiedziała w rozmowie z mediami zwierzchnik Sił Zbrojnych, podczas konferencji przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
W rodzinie europejskiej, bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, mordowali Polaków, nie można gloryfikować. Nie można gloryfikować UPA
— dodał prezydent Nawrocki.
Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka, który wysłał do mnie apel. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła białego, zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony
— zakończyła głowa państwa.
xyz/wPolityce/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761432-zelenski-bez-polskiego-orderu-nawrocki-nie-pozostawil-zludzen
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.