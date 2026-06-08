To będzie mocna rzecz! Dziś wieczorem Telewizja wPolsce24 pokaże wstrząsający reportaż ukazujący prawdę oprawcach z UPA. To odpowiedź stacji na próby gloryfikowania i relatywizowania przez ukraińskie władze sprawców Rzezi Wołyńskiej, w której zamordowano ok. 100 tys. osób. Kobiety, starcy i dzieci, byli mordowani bez różnicy w bestialski sposób, wszyscy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. „Jeśli chodzi o Wołyń, to moje wrażenie jest takie, że Ukraińcy wiedzą o rzezi, ale nie chcą o tym mówić i ją relatywizują” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl red. Piotr Czyżewski autor reportażu „W cieniu Bandery. Złowroga spuścizna UPA”.
Telewizja wPolsce24 wyemituje dziś reportaż odsłaniający prawdę o ludobójstwie jakie na Wohyniu i we Wschodniej Małopolsce dokonali bandyci z OUN-UPA. W materiale nie zabraknie odniesień do współczesności i pytań do Ukraińców, co sądzą o Banderze.
Reportaż opowiada głownie o tym, jak prości ludzie na Ukrainie widzą polską pomoc w czasie wojny. Pytaliśmy ich o kwestie związane z Rzezią na Wołyniu. Co wiedzą na ten temat, co sądzą na ten temat, jaka jest ich świadomość. Pytaliśmy oczywiście też o przywódców OUN-UPA, o Stepana Banderę. Jak oni oceniają tę postać historyczną, czy jest dla nich ważna i dlaczego. Czy nie widzą tu jakichś problemów, bo oni mają zupełnie inną perspektywę
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl autor reportażu red. Piotr Czyżewski.
W reportażu widzimy, że Stepan Bandera jest na Ukrainie bohaterem narodowym, koniec kropka. A jeśli chodzi o Wołyń, to moje wrażenie jest takie, że Ukraińcy wiedzą o rzezi, ale nie chcą o tym mówić i ją relatywizują. W odpowiedziach na nasze pytania bardzo często padały te wszystkie argumenty: „A to było dawno”, „W rodzinie różnie jest”, „Nie wracajmy do tego”.
— dodaje red. Czyżewski, który pytał także o skandaliczną decyzje Zełenskiego.
Na ulicy ludzi mówią, że przecież Zełenski może sobie na Ukrainie robić co chce. Oni nie widzą tego, że można by było tę ich narodową tożsamość budować na przykład na bohaterach tej wojny z Rosją, która się toczy i gdzie Ukraińcy są bohaterami w sposób niezaprzeczalny. Jednak z niewyjaśnionych i dla mnie niezrozumiałych powodów chcą jednak budować swoją tożsamość na tych, którzy choć z ich perspektywy byli bohaterami, ale z drugiej strony byli niezaprzeczalnie mordercami i mają krew na rękach
— podsumowuje swoje rozmowy z Ukraińcami Piotr Czyżewski z Telewizji wPolsce24.
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Złowroga spuścizna UPA
Świadomość bestialstwa, które dokonało na Polakach UPA jest dziś bardzo ważna, ponieważ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski gloryfikuje organizacje, która Polakom kojarzy się jednoznacznie z Rzezią na Wołyniu. Jego skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA” stała się powodem, dla którego prezydent RP Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie mu najwyższego polskiego odznaczenia, Orderu Orła Białego.
Nazywają ich bohaterami. Krwawa niedziela 1943 r. 150 wsi i 100 tys. ofiar. Kobiety starcy, dzieci. Najwyższy czas spojrzeć prawdzie w oczy
— brzmi zapowiedź reportaży Piotra Czyżewskiego, który pyta napotkanych Ukraińców kim jest dla nich Stepan Bandera.
Bohater Ukrainy.
Dla mnie bohater
— brzmią odpowiedzi.
W cieniu Bandery. Złowroga spuścizna UPA
— brzmi tytuł reportażu.
„W cieniu Bandery”
Niestety po stronie przedstawicieli środowisk ukraińskich w Polsce i za nasza wschodnią granicą nie tylko nie widać żadnej refleksji na temat niszczenia stosunków polsko-ukraińskich, ale wręcz dochodzi do ataków na prezydenta RP. Trzeba przypomnieć zatem, czym dla Polaków jest OUN-UPA. Telewizja wPolsce24 podjęła to wyzywanie i przygotowała specjalny reportaż, który będzie można zobaczyć dziś wieczorem.
Dziś tuż po Wiadomościach wPolsce24!
Wstrząsający reportaż „W cieniu Bandery” Złowroga spuścizna UPA:
• Tragiczne wydarzenia na Wołyniu
• Krwawa Niedziela 1943 roku
• Setki zaatakowanych wsi
• Sto tysięcy ofiar – mężczyzn, kobiet i dzieci
Pamięć o zamordowanych nie może zostać wymazana.
Historia wymaga prawdy, nawet gdy jest bolesna.
Najwyższy czas spojrzeć faktom w oczy i oddać hołd niewinnym ofiarom.
Dziś na antenie wPolsce24. Pamiętamy. Oddajemy cześć ofiarom. Szukamy prawdy
— czytamy w zapowiedzi reportażu na profilu stacji wPolsce24 w mediach społecznościowych.
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762163-to-trzeba-zobaczyc-mocny-reportaz-wpolsce24-w-cieniu-bandery
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