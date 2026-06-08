Była rzeczniczka Zełenskiego w punkt! „Panicznie boi się końca wojny”

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/93RD MECHANIZED BRIGADE / HANDOUT/X/@ZelenskyyUa
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/93RD MECHANIZED BRIGADE / HANDOUT/X/@ZelenskyyUa

„Kijów zdołał jedynie zepsuć relacje z Warszawą poprzez ten powierzchowny i całkowicie niepotrzebny krok” - napisała była rzeczniczka prasowa Wołodymyra Zełenskiego Julia Mendel we wpisie na platformie X. W ten sposób skomentowała ostatnią decyzję ukraińskiego przywódcy, która wywołała falę oburzenia w Polsce.

Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swojego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Decyzja ta spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków, a prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Zapowiedział, że 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i zaproponował, aby jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.

„Chwyty wizerunkowe Zełenskiego”

Temat ten poruszyła była rzeczniczka prasowa Wołodymyra Zełenskiego Julia Mendel we wpisie na platformie X.

Ponowny pogrzeb ultranacjonalistów OUN na Ukrainie i nadanie jednostce wojskowej tytułu „Bohaterów UPA” były kolejnymi chwytami wizerunkowymi Zełenskiego, które pogrążyły kraj jeszcze głębiej w otchłań świadomości narodowej

— zaczęła Mendel.

Te wydarzenia poważnie nadszarpnęły stosunki z Polską, ponieważ Polacy silnie kojarzą te organizacje z działaniami ludobójczymi. Dodały one nieprzyjemnego posmaku do i tak już niejednoznacznego i kontrowersyjnego wizerunku ukraińskich władz i nie odegrały absolutnie żadnej pozytywnej roli w preferencjach wyborczych

— wskazała.

PR-owcy prezydenta Ukrainy zawiedli?

Zagwarantowała, że „dla Zełenskiego historyczne organizacje ultraradykalne Ukrainy i konkretne nazwy praktycznie nic nie znaczą”.

Ktoś po prostu zwrócił się do niego w porę z ideami, które zostały skutecznie sprzedane jako genialne chwyty PR-owe, rzekomo zdolne zyskać aprobatę społeczną. W dzisiejszym politycznym otoczeniu jest wielu ograniczonych nacjonalistów, ale nie w ukraińskim społeczeństwie. Dla większości Ukraińców te kwestie historyczne są zupełnie nieistotne

— stwierdziła była rzeczniczka prasowa Wołodymyra Zełenskiego i dodała, że „na zachodniej Ukrainie istnieją pewne grupy nacjonalistyczne, które wybiórczo chwalą działania Bandery i Melnyka za ich opór wobec Związku Radzieckiego, jednocześnie wygodnie zapominając o ich tymczasowej współpracy z nazistami i brutalności wobec Polaków i grup etnicznych”.

Jednak grupy te nigdy nie będą stanowić decydującej siły wyborczej dla Zełenskiego

— zapewniła.

„Kijów zdołał zepsuć relacje z Warszawą”

Jak podkreśliła Julia Mendel, „Kijów zdołał jedynie zepsuć relacje z Warszawą poprzez ten powierzchowny i całkowicie niepotrzebny krok”.

Zełenski nie ma już prawie żadnych doradców, którzy byliby w stanie opracować strategię polityczną mającą na celu zjednoczenie społeczeństwa, które nigdy nie miało fundamentalnego charakteru nacjonalistycznego (właśnie dlatego w 2019 roku zdobył 73% głosów)

— oceniła.

Dlatego panicznie boi się zakończenia wojny – nie ma nic do zaoferowania w zamian. Wojna i strach pozostają jedynymi narzędziami, którymi może skutecznie posługiwać się, aby utrzymać władzę

— podkreśliła była rzeczniczka prezydenta Ukrainy.

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X/tt

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