Były senator PO Jan Rulewski w wypowiedzi specjalnie dla portalu wPolityce.pl nie ukrywa swojego krytycznego podejścia do zachowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który postanowił jednej z ukraińskich jednostek nadać imię „Bohaterów UPA”.
Zełenski, kawaler Orderu Orła Białego, przekroczył granicę, honorując organizację UPA, która dokonała nieludzkiego mordu na Polakach na Wołyniu
— podkreślił w wypowiedzi dla portalu wPolityce.pl Jan Rulewski.
Dzień dzisiejszy Ukrainy, jej mieszkańców korzystających z bezpośredniej pomocy Polaków i wsparcia za pośrednictwem Unii Europejskiej, oraz poczucie wspólnej przyszłości, wymagają szczerego żalu ze strony Ukrainy. Domagamy się kategorycznego zaprzestania artykulacji aktów niezgody. Chwała przyjaźni
— dodał.
Wolta Tuska
Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie zupełnie ewoluowało podejście Donalda Tuska do sprawy inicjatywy prezydenta, dotyczącej odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Obecny szef rządu początkowo działanie polskiego prezydenta określił jako „niepokojący krok”, by już przedwczoraj nazwać je „zupełnie zrozumiałą reakcją” .
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762111-rulewski-punktuje-zelenskiego-przekroczyl-granice
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