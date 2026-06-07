Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Zachodniopomorskiego Oddziału Klubu Dam i Kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności podpisali wczoraj apel, w którym wyrazili wsparcie dla inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, polegającej na odebraniu Orderu Orła Białego głowie ukraińskiego państwa, Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski zdecydował się na nadanie imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych walczących na Ukrainie. Dla Polaków to zachowanie wyjątkowo obraźliwe, ponieważ formacja ta jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.
Prezydent Wołodymyr Zelenski nadając jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię Bohaterów UPA” udowodnił, ze Ukraina pod względem mentalnym nie jest państwem demokratycznym zbezcześcił pamięć okrutnie pomordowanych Polaków, bezbronnych kobiet, dzieci i starców. Jego działanie to gloryfikacja bandytów i morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii
— napisano we wspomnianym apelu.
„Słuszna inicjatywa Głowy Państwa”
Propozycja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, aby Kapituła Orderu Orła Białego rozpatrzyła odebranie tego zaszczytnego odznaczenia Zełenskiemu, to jak najbardziej słuszna inicjatywa Głowy Państwa
— podkreślono.
My, uczestnicy Walnego Zebrania Członków Zachodniopomorskiego Oddziału Klubu Dam i Kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności w pełni popieramy działania Prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie
— zakończono apel.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762098-wazny-apel-do-prezydenta-w-sprawie-zelenskiego
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