Na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Kukiz z Demokracji Bezpośredniej jednoznacznie opowiedział się za odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podkreślił też, że ukraiński prezydent – w jego opinii – stosuje „mocarstwową” retorykę, która jest możliwa tylko dzięki wsparciu Zachodu.
Paweł Kukiz zwrócił uwagę na rzecz, która go irytuje ws. Ukrainy.
Chodzi o zezwolenie społeczności międzynarodowej na formułę taką komunikowania, jaką posługuje się Wołodymyr Zełenski. On komunikuje się tak, jakby Ukraina była państwem-mocarstwem, które walczy z równym sobie mocarstwem. A gdyby wsparcie dla Ukrainy ustało, to oni byliby pozamiatani po prostu w ciągu tych pierwszych dni wojny. I to, co jest irytujące, to fakt, że społeczność międzynarodowa […], pozwala nadal na budowanie buńczucznej wręcz postawy
— zaznaczył poseł koła Demokracja Bezpośrednia.
„Jestem jak najbardziej za”
Gość Telewizji wPolsce24 nawiązał także do sprawy odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co jest pokłosiem jego decyzji o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” — ten gest prezydenta Ukrainy z 27 maja w Polsce wywołał silne emocje i odnowił historyczne rany, które nigdy tak naprawdę się nie zabliźniły.
Muszę o jednej rzeczy powiedzieć i to wiąże się z tematem odebrania Orderu Orła Białego - jestem jak najbardziej za
— powiedział Paweł Kukiz.
Na pytanie, czy retoryka Wołodymyra Zełenskiego jest prowokacją w stosunku do polskich patriotów i do tych, którzy chcą prawdy historycznej, polityk wskazał, że „oni [Ukraińcy - przyp. - red.] całą swoją politykę historyczną prowadzili po swojemu i opierali na UPA”.
Czy to nie jest prowokacja? Obawiam się czegoś innego. Obawiam się, że to może być w pewnym stopniu prowokacją, ale taką, która ma prowadzić do takiego oziębienia relacji polsko-ukraińskich, żeby Ukraińcy powiedzieli, że jak Polacy nas tak nie lubią, to niech Niemcy nas odbudowują. My im nic nie damy
— tłumaczył poseł koła Demokracja Bezpośrednia.
Zepsujemy relacje tak, by Polskę wykluczyć z procesu odbudowy Ukrainy
— mówił Paweł Kukiz i dodał, że nie odbiorą Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
Order Orła Białego dla Zełenskiego
Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.
Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz Kapituł Orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły, w razie stwierdzenia, że „nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia”.
Jak jest to określone w przepisach „na straży honoru” Orderu Orła Białego stoi kapituła, której przewodniczy prezydent. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, może też m.in. wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia. Obecnie w Kapitule Orderu Orła Białego, oprócz prezydenta Nawrockiego, zasiadają: Michał Kleiber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wildstein.
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Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761981-zelenski-straci-order-orla-bialego-jestem-jak-najbardziej-za
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