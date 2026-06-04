Ten ruch Nawrockiego spotkał się z aprobatą Polaków! SONDAŻ

Symboliczny gest Zełenskiego spotkał się z symboliczną odpowiedzią w Polsce. Jak wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”, aż 52,3 proc. Polaków jest za odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Przeciwne zdanie ma jedynie 22,4 proc. badanych, a 25,3 proc. respondentów nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.
Sondaż SW Research dla „Wprost” nabiera zupełnie nowego znaczenia w świetle ostatnich decyzji prezydenta Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” — gest prezydenta Ukrainy z 27 maja, który w Polsce wywołał silne emocje i odnowił historyczne rany, które nigdy tak naprawdę się nie zabliźniły. Zapytany o tę sprawę, prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jest oburzony i że ocenia decyzję Wołodymyra Zełenskiego bardzo krytycznie, bo - jak dodał - ukraiński przywódca dostarczył „najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”.
Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji
— powiedział Karol Nawrocki.
Prezydent zaznaczył, że w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy w jej oporze przeciwko Rosji i przeciwko „bandycie, którym jest Władimir Putin” jest strategicznym celem Polski, jednak - dodał w kontekście decyzji Zełenskiego - „tak nie buduje się relacji między narodami”.
Prezydent Nawrocki: „Ukraina nie jest gotowa”
Jest to też dowód - mówił Nawrocki - że „ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili”.
Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej
— powiedział prezydent.
Dodał, że w „rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, mordowali Polaków, nie można gloryfikować”. Prezydent nawiązał też do propozycji posła Konfederacji Grzegorza Płaczka, by po tej decyzji odebrać Zełenskiemu jeden z polskich orderów.
8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego
— oświadczył Karol Nawrocki.
Dodał, że ostateczna decyzja należy do niego, ale kapituła musi się zebrać.
Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca
— poinformował prezydent.
Polacy po stronie prezydenta Nawrockiego
Ponad połowa badanych Polaków (52,3 proc.) popiera inicjatywę prezydenta Nawrockiego dot. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Niespełna jedna czwarta ankietowanych (22,4 proc.) jest przeciwna takiemu działaniu. Co czwarty badany (25,3 proc.) nie potrafił zająć stanowiska.
Największe poparcie dla wspomnianego pomysłu wyrazili mężczyźni (58,7 proc.), osoby w wieku 35–49 lat (60,8 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (56,1 proc.) oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości, do 20 tys. mieszkańców (58,8 proc.).
Z kolei sprzeciw wobec takiego rozwiązania pojawia się wśród kobiet (22,6 proc.), osób powyżej 50 lat (27,6 proc.), badanych z wyższym wykształceniem (27,3 proc.) oraz mieszkańców miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (30,4 proc.).
Badanie zrealizowano w dniach 2-3 czerwca 2026 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 837 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.
Order Orła Białego dla Zełenskiego
Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.
Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz Kapituł Orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły, w razie stwierdzenia, że „nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia”.
Jak jest to określone w przepisach „na straży honoru” Orderu Orła Białego stoi kapituła, której przewodniczy prezydent. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, może też m.in. wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia. Obecnie w Kapitule Orderu Orła Białego, oprócz prezydenta Nawrockiego, zasiadają: Michał Kleiber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wildstein.
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„Wprost”/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761869-ten-ruch-nawrockiego-spotkal-sie-z-aprobata-polakow-sondaz
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