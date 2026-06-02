Andrzej Duda przyznał order Zełenskiemu. Jak dzisiaj to komentuje?

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Duda o sprawie Zelenskiego / autor: Fratria
Duda o sprawie Zelenskiego / autor: Fratria

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także” - przekazał były prezydent Andrzej Duda portalowi Onet. „Dziś wobec zaistniałych faktów decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego” - zaznaczył.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Prezydent Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Stanowisko Andrzeja Dudy

Andrzej Duda wypowiedział się w tej sprawie, spytany przez portal Onet.

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także. I to wyraźnie

— przekazał były prezydent portalowi.

Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmując decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty. A te są różne — nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze

— dodał cytowany przez Onet były prezydent.

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Adrian Siwek/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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