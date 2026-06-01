Koniec wojny na Ukrainie jeszcze w tym roku? "Pewne działania trwają"

Zniszczenia po rosyjskim ataku w Odessie. / autor: PAP/EPA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pragnie zakończyć działania wojenne przed zimą; cel ten jest słuszny i realistyczny – oświadczył szef biura głowy państwa Kyryło Budanow. Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie - dodał.

Potwierdzam, że (prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski) rzeczywiście dąży do jak najszybszego zakończenia działań wojennych, najlepiej jeszcze przed zimą. Jako szef Biura Prezydenta z pewnością zrobię wszystko, aby zrealizować cel wyznaczony przez (przywódcę) Ukrainy. Moim zdaniem jest on całkowicie słuszny, aktualny i realistyczny

— powiedział Budanow podczas konferencji Architecture Security Forum w Kijowie.

Zaznaczył również, że „obecnie istnieją realne oznaki wskazujące na to, że są już podstawy do zakończenia działań wojennych”.

Budanow poinformował, że Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie.

Strona amerykańska potwierdziła, że planuje w najbliższym czasie przybyć do Kijowa i Moskwy

— przekazał.

Zaprzeczył również doniesieniom, jakoby proces negocjacyjny znalazł się w impasie.

Pewne działania trwają, ale (…) są one, powiedzmy, nie do końca jawne

— oznajmił.

Szef Biura Prezydenta powiadomił, że w najbliższym czasie może dojść do wymiany jeńców wojennych. Dodał przy tym, że trwają prace nad uwolnieniem wszystkich jeńców, w tym osób cywilnych.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

