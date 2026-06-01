Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pragnie zakończyć działania wojenne przed zimą; cel ten jest słuszny i realistyczny – oświadczył szef biura głowy państwa Kyryło Budanow. Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie - dodał.
Potwierdzam, że (prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski) rzeczywiście dąży do jak najszybszego zakończenia działań wojennych, najlepiej jeszcze przed zimą. Jako szef Biura Prezydenta z pewnością zrobię wszystko, aby zrealizować cel wyznaczony przez (przywódcę) Ukrainy. Moim zdaniem jest on całkowicie słuszny, aktualny i realistyczny
— powiedział Budanow podczas konferencji Architecture Security Forum w Kijowie.
Zaznaczył również, że „obecnie istnieją realne oznaki wskazujące na to, że są już podstawy do zakończenia działań wojennych”.
Budanow poinformował, że Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie.
Strona amerykańska potwierdziła, że planuje w najbliższym czasie przybyć do Kijowa i Moskwy
— przekazał.
Zaprzeczył również doniesieniom, jakoby proces negocjacyjny znalazł się w impasie.
Pewne działania trwają, ale (…) są one, powiedzmy, nie do końca jawne
— oznajmił.
Szef Biura Prezydenta powiadomił, że w najbliższym czasie może dojść do wymiany jeńców wojennych. Dodał przy tym, że trwają prace nad uwolnieniem wszystkich jeńców, w tym osób cywilnych.
kk/PAP
