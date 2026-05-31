Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postanowił nadać jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. W Polsce UPA kojarzy się jednoznacznie przede wszystkim jako sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Z tego powodu można było się spodziewać, że podczas dzisiejszego meczu towarzyskiego Polska-Ukraina kibice pokażą swoją dezaprobatę wobec takiego działania władz Ukrainy. Podczas prezentacji piłkarzy ukraińskich oraz podczas hymnu Ukrainy wyraźnie słyszalne były gwizdy.
Polacy skromadzeni na stadionie we Wrocławiu zapewne postanowili pokazać, co sądzą o gloryfikowaniu zbrodniczej formacji Ukraińskiej Powstańczej Armii przez ukraińskie władze. W związku z tą sytuacją prezydenta Karol Nawrocki zapowiedział podjęcie inicjatywy odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia, Orderu Orła Białego.
Gwiazdy podczas odgrywania ukraińskiego hymnu
W sieci pojawiły się nagraniach, na których słychać, że polscy kibice wygwizdali zarówno ukraińskich piłkarzy podczas ich prezentacji, jak i ukraiński hymn.
