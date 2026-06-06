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TYLKO U NAS. Wildstein: Musimy oczekiwać od strony ukraińskiej wstrzymywania się od gestów jak ten z nadaniem brygadzie imienia UPA

  • Polityka
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Bronisław Wildstein / autor: Fratria
Bronisław Wildstein / autor: Fratria

Jeżeli chcemy obronić pamięć walki ze Związkiem Sowieckim, tym bardziej powinniśmy ją oczyścić z tej zbrodni antypolskiej i ją rozliczyć. To jest program na lata i musimy się na to przygotować, ale musimy to już robić. Musimy oczekiwać gestów ze strony ukraińskiej, wstrzymywania się od gestów jak ten z nadaniem brygadzie imienia UPA” - powiedział Bronisław Wildstein, odnosząc się do sprawy odebranie Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że w związku z działaniem Wołodymyra Zełenskiego (nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem „bohaterów UPA”) poczyni kroki, aby odebrać swojemu odpowiednikowi z Ukrainy Order Orła Białego.

Jak jest to określone w przepisach „na straży honoru” Orderu Orła Białego stoi kapituła, której przewodniczy…

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Zespół wPolityce.pl

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